*22:20JST 【市場反応】米新規失業保険申請件数/1-3月期非農業部門労働生産性確定値 、ドル堅調

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（5/30）は＋1.3万件増の22.5万件と、予想21.5万件を上回り、2月初旬来の高水準となった。米失業保険継続受給者数（5/23）は177.7万と、前回＋178.6万人から減少し、予想も下回った。

同時刻に発表された米1-3月期非農業部門労働生産性確定値は前期比年率＋0.3％と、速報＋0.4％から予想外に下方修正された。同期単位労働コスト確定値は前期比年率＋1.8％と、速報＋2.3％から予想外に下方修正された。

ドル・円は159円77銭から159円88銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1644ドルから1.1635ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3463ドルから1.3450ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（5/30）：22.5万件（予想：21.5万件、前回：21.2万件←21.5万件）

・米・失業保険継続受給者数（5/23）:177.7万（予想178万人、前回＋178.6万人←178.5万人）

・米・1-3月期非農業部門労働生産性確定値：前期比年率＋0.3％（予想：＋0.4％、速報：＋0.4％）

・米・1-3月期単位労働コスト確定値：前期比年率＋1.8％（予想：＋2.4％、速報：＋2.3％）《KY》