*17:35JST ジェイ・エス・ビー---海外子会社設立に関するお知らせ

ジェイ・エス・ビー＜3480＞は5月29日、オーストラリアに子会社を設立し、設立手続きが完了したと発表した。

同社は、2030年長期ビジョン「Grow Together 2030」において、「UniLifeはグローバル・トップブランドへ」を目標に掲げ、海外事業の具現化を目指している。今回、これまでに行ってきた市場調査の結果、学生専用住宅(PBSA)をはじめ学生向け住宅に対する堅調な需要が見込まれるオーストラリア市場への進出を図るため、現地子会社を設立することにした。オーストラリア市場におけるブランド確立及び事業展開を通じ、長期ビジョンの実現に向けた取り組みを一層推進していく。

新設される子会社は、商号J.S.B. AUS PTY、事業内容はPBSA をはじめとする賃貸用不動産の企画開発・ 投資・斡旋業務・運営管理業務 、資本金は1,500,000AUD、出資比率はジェイ・エス・ビー100％、設立年月日は2026 年５月27日、決算期は6月。《NH》