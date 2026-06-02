

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;51,078.88;+46.42Nasdaq;27,086.80;+114.18CME225;67300;0(大証比)

[NY市場データ]

2日のNY市場は続伸。ダウ平均は46.42ドル高の51078.88ドル、ナスダックは114.19ポイント高の27086.81で取引を終了した。

イランが交渉を停止するとの報道を受け原油価格が上昇し警戒感に、寄り付き後、下落。半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクがけん引しナスダックは上昇に転じ、終日堅調に推移し過去最高値を更新した。中盤にかけ、トランプ大統領がイランとの交渉が速やかなペースで続いており、イスラエルとヒスボラが攻撃停止で合意したと発表すると、原油価格の反落に連れダウも買戻しが強まりプラス圏を回復し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方で自動車・自動車部品が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比0円の67300円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.65円換算）で、ソフトバンクG＜9983＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》