Galaxy Z Fold8 リーク：標準モデルと横長「Ultra」の外観差が明らかに――ダミー機画像

サムスンの次世代折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8」について、著名なリーカーが標準モデルと「Ultra」とされる横長バリアントを並べたダミー機の画像をリークした。両モデルの形状の違いが初めて視覚的に比較できる形で示されたが、いずれも正式発表はなく、内容はリーク情報に基づく未確認のものである。Ultraとされるモデルはリアカメラが2基となっており、標準的な3基からの減少について現時点で説明はない。

■Galaxy Z Fold8のリーク：標準版と横長Ultraが初めて並ぶ

サムスンの次世代折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8」に関するリーク情報が、著名なインサイダー「Ice Universe」によってXへの投稿として公開された。投稿にはダミー機（モックアップ）とされる2モデルが並んで写っており、「これが Galaxy Z Fold8 Ultra（縦長の狭幅版）と Z Fold8（横長・幅広版）の違いを間近で見られる初めての機会だ。一方は背が高くスリム、もう一方は背が低くどっしりしている」というコメントが添えられている。

This is your first time seeing the difference between the Galaxy Z Fold8 Ultra narrow-screen version and the Z Fold8 wide-screen version up close.

One is tall and slim, the other short and stout. Which one do you choose? ​​​（dummy） pic.twitter.com/fVoc9fSMLl — Ice Universe (@UniverseIce) May 31, 2026

9to5Googleの報道によれば、こうした並列比較により、これまでのレンダリング画像では分かりにくかった2モデルの実際の大きさや形状の違いを、ユーザーがより具体的にイメージできるようになったとされている。

なお、今回公開されたのはあくまでダミー機であり、最終的な製品の仕様や外観を確定したものではないことに留意が必要だ。

■2モデルの外観の違い

Ice UniverseがXに投稿した画像から読み取れる範囲では、2モデルの外観には明確な差がある。

標準モデル（Galaxy Z Fold8）は、縦長のデザインを踏襲しており、従来のGalaxy Z Foldシリーズに近いスタイルが継続されている。Galaxy Z Fold7は同シリーズ最軽量モデルとして知られており、リーク情報によれば今年のGalaxy Z Fold8でも同様の設計思想や軽量化への注力が継続される見込みだという。

一方、Galaxy Z Fold8 Ultraとされるモデルは、標準版と比べて背が低く、横幅が広いデザインとなっており、従来のGalaxy Z Foldシリーズとは一線を画す新しいフォームファクターとなっている。横長の画面設計は、動画視聴（NetflixやDisney+、YouTubeなどのストリーミングサービス）やゲームプレイなど、ワイドな表示領域を活かした用途に向いている可能性がある。

■リアカメラが2基に——理由は不明

リーク画像からは、Galaxy Z Fold8 Ultraとされるモデルのリアカメラがレンズ2基構成である点も確認されている。Galaxy Z Foldシリーズではこれまでリアカメラにレンズが3基搭載されることが一般的だったが、今回のリーク機ではその数が1基少ない。

なぜ「Ultra」を名乗るモデルでカメラが減少しているのかについては、現時点でサムスンを含むいかなる関係者からも説明が示されていない。

■注目ポイントQ&A

●Q. Galaxy Z Fold8 Ultraとは何ですか？

A. リーク情報によれば、サムスンが開発を検討しているとされる横長フォームファクターの折りたたみスマートフォンです。ただし、正式な発表はなく、製品名を含むすべての情報は未確認です。

●Q. 今回のリーク画像はどこから来たものですか？

A. 著名なインサイダー「Ice Universe」がXに投稿したものです。画像に写っているのはダミー機（モックアップ）とされており、最終製品を示すものではありません。

●Q. Galaxy Z Fold8はいつ発売されますか？

A. 現時点では正式な発売日は発表されていません。リーク情報では「今年のリリース」が期待されているとされていますが、日程は未確認です。

●Q. Galaxy Z Fold8 UltraのカメラはなぜUltraなのにレンズが少ないのですか？

A. リーク画像ではレンズが2基とされていますが、その理由についてはいかなる公式・非公式の説明もなく、現時点では不明です。