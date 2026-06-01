iOS 28はiOS 27を超える大型アップデートか——Bloomberg報道

Appleが、iOS 27よりもはるかに規模の大きいソフトウェアアップデートとしてiOS 28を開発中との見方が浮上している。Bloombergのマーク・ガーマン記者が伝えたものだ。Appleはいずれのバージョンも正式に発表しておらず、現時点での情報はリーク・報道段階にとどまる。iOS 28については、iPhoneの20周年記念モデルとの連動という観点からも業界内で注目が集まっているが、具体的な機能や詳細はいまだ確認されていない。

■社内コードネームが浮上、iOS 28は大型刷新の方向か

Bloombergのマーク・ガーマン記者によれば、Appleの社内ロードマップでは、iOS 28がiOS 27に比べて大幅に規模の大きなアップデートになるとみられているという。ただし、具体的な機能はいまだ確認されておらず、この報告は次世代iOSをめぐるさまざまな憶測を呼んでいる段階だ。

同報告では、次期OSの社内コードネームも明らかにされた。iOS 28は「Bell（ベル）」、macOS 28は「Poppy（ポピー）」という開発コードで進行中だと伝えられている。Appleが開発初期にコードネームを使用するのは慣例であり、長期的なソフトウェア戦略の策定がすでに動き出しているとみられる。

■iPhone 20周年が刷新を後押しか

iOS 28への期待が高まる背景の一つが、iPhoneの20周年記念モデルとの関連だ。業界内の報道によると、同モデルは来年9月（2027年9月）ごろの発売が見込まれており、iOS 28を前提に設計された初のハードウェアになる可能性があると伝えられている。ただし、これも未確認の情報だ。

過去を振り返ると、Appleはこうした節目のiPhoneに合わせてソフトウェアの大幅な刷新や新機能の投入を行ってきた経緯がある。iOS 28も同様のパターンをたどり、システムレベルの大幅な改善、インターフェースの再設計、AI（人工知能）機能のさらなる拡張が行われるとの見方があるという。

■iOS 27はSiriとAI機能の強化が中心に

iOS 28に先立ち、AppleはまずiOS 27をリリースする見通しだ。MacRumorsの報道によると、iOS 27ではSiri（シリ）の機能強化が中心となり、「メッセージ」や「メール」などのアプリをまたいでユーザーの文脈を理解し、より個人に合った応答を返せるようになると報じられている。

また、現代のAIチャットボットに近い自然な会話機能を持つ専用のSiriアプリの導入や、Dynamic Island（ダイナミックアイランド：iPhoneの画面上部にあるインタラクティブな表示領域）内に「Search or Ask（検索または質問）」機能を追加し、AI支援へ素早くアクセスできるようにする構想も噂として浮上している。いずれも正式発表はない。

■iOS 28に向け、Appleのソフトウェア戦略はより野心的に

現時点でiOS 28の詳細は限られているが、初期段階の報道はAppleが今後数年でより踏み込んだソフトウェア方針を準備していることを示唆している。

iOS 28については、2027年に開催が見込まれるWWDC（世界開発者会議）でのプレビューが報じられており、Appleにはその機能を磨き、Apple Intelligence（Appleの生成AI基盤）のエコシステムを拡充する時間が残されている。まずはiOS 27が足固めの役割を担うことになるが、業界の視線はすでに、iOS 28がAppleにとって歴史的な重要アップデートとなり得るかどうかに向いている。

■注目ポイントQ&A

Q. iOS 28はいつリリースされますか？

A. 正式なリリース日は発表されていません。WWDC 2027でのプレビューが報じられており、Appleの一般的なリリースサイクルに照らせば2027年秋のリリースが想定されますが、未確認です。

Q. iOS 28の社内コードネームは何ですか？

A. 「Bell（ベル）」と報じられています。macOS 28は「Poppy（ポピー）」と伝えられています。いずれもAppleが正式に確認したコードネームではありません。

Q. iOS 27との違いは何ですか？

A. iOS 27はSiriとAI機能の強化が中心になると報じられています。一方、iOS 28はシステムレベルの大幅な改善、UIの再設計、AI機能のさらなる拡張が行われる可能性があると伝えられていますが、詳細はまだ確認されていません。

Q. 「iPhone 20周年記念モデル」とiOS 28の関係は？

A. 業界の報道によると、2027年9月ごろの発売が見込まれるiPhone 20周年記念モデルが、iOS 28を前提に設計された最初のハードウェアになる可能性があるとされています。ただし未確認情報です。