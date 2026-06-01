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東証グロ－ス指数は大幅続落、主力市場に資金が向かう
*16:55JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、主力市場に資金が向かう
東証グロース市場指数 1001.10 -39.71／出来高 5億1999万株／売買代金 2463億円東証グロース市場250指数 783.60 -34.77／出来高 2億6514万株／売買代金 2276億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値上がり銘柄数は171、値下がり銘柄数は386、変わらずは36。
5月29日の米国市場でダウ平均は363.49ドル高の51032.46ドル、ナスダックは55.15ポイント高の26972.62で取引を終了。ダウ、ナスダックともに終日堅調な値動き。イランと60日の停戦延長などを盛り込んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ大統領が最終決定に向けホワイトハウスで会合を開くと伝わった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。
東証グロース市場指数は売りが先行してスタート。一時下げ渋る場面はあったものの、主力ハイテク株中心の相場となるなか、資金がそちらに流れたとみられ、その後も下げ幅を広げる展開に。後場前半には一時991.60ptまで下落した。ただ、心理的な節目の1000pt割れで押し目買いも入ったとみられ、その後はじりじりと下げ渋る展開が続き、最終的に同水準をわずかながら回復して終えている。
個別では、19.40％安となった環境フレンド＜3777＞が下落率トップに。また、かっこ＜4166＞も急落。Anycloudの株式取得に向けた株式譲渡契約締結について発表してから連日で買われていた反動とみられる。QPSHD＜464A＞やアストロスケール＜186A＞、ispace＜9348＞など、宇宙関連の銘柄も下げが目立っていた。売買代金上位銘柄では、データセク＜3905＞、パワーエックス＜485A＞が下落。その他値下がり率上位銘柄では、EduLab＜4427＞、TMH＜280A＞、オンコリス＜4588＞などがランクイン。
一方、51.72％高となったアクセルマーク＜3624＞が上昇率トップに。青山商事445店舗にて同社のスマートフォン装着型バーコードリーダーが採用されたと発表したアスタリスク＜6522＞も後場に急伸。その他値上がり率上位銘柄では、フルッタフルッタ＜2586＞、雨風太陽＜5616＞、ユーソナー＜431A＞、サークレイス＜5029＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、カバー＜5253＞などが上昇した反面、サンバイオ＜4592＞やTKP＜3479＞、セーフィー＜4375＞などが下落。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3624|アクセルＭ | 88| 30| 51.72|
2| 2586|フルッタ | 121| 24| 24.74|
3| 6522|アスタリスク | 945| 150| 18.87|
4| 5616|雨風太陽 | 793| 100| 14.43|
5| 431A|ユーソナー | 2400| 263| 12.31|
6| 5029|サークレイス | 799| 85| 11.90|
7| 456A|ヒューマンメイド | 1555| 158| 11.31|
8| 6085|アキテクツＳＪ | 361| 36| 11.08|
9| 9331|キャスター | 853| 81| 10.49|
10| 446A|ノースサンド | 1383| 120| 9.50|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 54| -13| -19.40|
2| 4166|かっこ | 747| -150| -16.72|
3| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 201| -39| -16.25|
4| 280A|ＴＭＨ | 2375| -445| -15.78|
5| 4588|オンコリス | 2347| -418| -15.12|
6| 9236|ジャパンＭ＆Ａ | 1012| -173| -14.60|
7| 186A|アストロスケール | 2349| -390| -14.24|
8| 464A|ＱＰＳＨＤ | 3495| -565| -13.92|
9| 3905|データセク | 5310| -830| -13.52|
10| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 588| -83| -12.37|《FA》
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