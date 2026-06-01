*16:51JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、ソフトバンクGとキオクシアHDの2銘柄で約1000円押し上げ

6月1日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり70銘柄、値下がり155銘柄、変わらず0銘柄となった。

5月29日の米国株式市場は続伸。ダウ、ナスダックともに終日堅調な値動き。イランと60日の停戦延長などを盛り込んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ大統領が最終決定に向けホワイトハウスで会合を開くと伝わった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。米株式市場の動向を横目に、6月1日の日経平均は小幅続伸でスタートした。その後も買い優勢の展開となり、取引時間中に初めて67000円を上回った。データセンター投資に関する報道があったソフトバンクG＜9984＞が1銘柄で指数を844円押し上げており、そのほか主力ハイテク株が牽引する形となった。ただ、プライム市場の値下がり銘柄数は7割を超えており、TOPIXは下落した。中東情勢に関しては、トランプ大統領が覚書に修正を求めたとの報道もあった一方、イラン側も修正するとの別報道もあり、引き続き調整が進行中のようだ。

大引けの日経平均は前営業日比604.83円高の66934.33円となった。東証プライム市場の売買高は28億3394万株、売買代金は11兆9152億円だった。業種別では、情報・通信業、金属製品、サービス業などが上昇した一方で、鉱業、輸送用機器、医薬品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は27.1％、対して値下がり銘柄は71.3％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、2銘柄で日経平均を約1000円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップもソフトバンクGで14.02％高、同2位もキオクシアHDで10.10％高だった。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約265円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはデンカ＜4061＞で7.33％安、同2位は三菱電機＜6503＞で7.17％安だった。



*15:30現在

日経平均株価 66934.33(+604.83)

値上がり銘柄数 70(寄与度+1517.11)

値下がり銘柄数 155(寄与度-912.28)

変わらず銘柄数 0

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 8541 1050 844.76

＜285A＞ キオクシアHD 72500 6650 156.05

＜6981＞ 村田製作所 10490 865 69.59

＜8035＞ 東エレク 53060 640 64.36

＜6976＞ 太陽誘電 16060 1245 41.73

＜6098＞ リクルートHD 10900 330 33.19

＜6954＞ ファナック 8081 189 31.68

＜9766＞ コナミG 19835 905 30.34

＜5802＞ 住友電気工業 13180 595 19.95

＜6758＞ ソニーG 3542 98 16.43

＜2802＞ 味の素 5380 228 15.29

＜6971＞ 京セラ 3538 55 14.75

＜6532＞ ベイカレント 6048 432 14.48

＜6367＞ ダイキン工業 23630 345 11.57

＜4704＞ トレンドマイクロ 6353 343 11.50

＜6645＞ オムロン 6076 332 11.13

<6988> 日東電工 3053 62.5 10.48

<6702> 富士通 3650 282 9.45

<7832> バンナムHD 3721 80 8.05

<6526> ソシオネクスト 2862 227 7.61

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 80510 -1820 -146.42

＜6857＞ アドバンテ 25675 -495 -119.47

<4062> イビデン 21795 -1205 -80.79

<8015> 豊田通商 6618 -312 -31.38

<6920> レーザーテック 38380 -1750 -23.47

<4519> 中外製薬 7664 -228 -22.93

<7203> トヨタ自動車 2905.5 -136.5 -22.88

<9433> KDDI 2684 -54.5 -21.92

<5803> フジクラ 4677 -94 -18.91

<4503> アステラス製薬 2174 -109 -18.27

<8031> 三井物産 5033 -257 -17.23

＜6503＞ 三菱電機 6088 -470 -15.76

<4543> テルモ 2345.5 -55.5 -14.88

<8058> 三菱商事 4921 -144 -14.48

<7453> 良品計画 3676 -207 -13.88

<4507> 塩野義製薬 2865 -135 -13.58

<7741> HOYA 26440 -640 -10.73

<4578> 大塚HD 11400 -315 -10.56

<7267> ホンダ 1402 -50.5 -10.16

<8001> 伊藤忠商事 1879.5 -56 -9.39《CS》