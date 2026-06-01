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6月1日本国債市場：債券先物は128円74銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:47JST 6月1日本国債市場：債券先物は128円74銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円75銭 高値128円76銭 安値128円60銭 引け128円74銭
2年 1.390％
5年 1.895％
10年 2.661％
20年 3.562％
1日の債券先物6月限は128円75銭で取引を開始し、128円74銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.03％、10年債は4.47％、30年債は4.99％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.97％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.88％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 予想51.4 前回51.4
・17:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(4月)
・18:00 欧・ユーロ圏失業率(4月) 予想6.2％ 前回6.2％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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