*15:47JST 6月1日本国債市場：債券先物は128円74銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円75銭 高値128円76銭 安値128円60銭 引け128円74銭

2年 1.390％

5年 1.895％

10年 2.661％

20年 3.562％



1日の債券先物6月限は128円75銭で取引を開始し、128円74銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.03％、10年債は4.47％、30年債は4.99％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.97％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.88％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 予想51.4 前回51.4

・17:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(4月)

・18:00 欧・ユーロ圏失業率(4月) 予想6.2％ 前回6.2％

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》