*13:04JST ＮＳＷ---「第24回環境・設備デザイン賞」で最優秀賞を受賞

ＮＳＷ＜9739＞は29日、建築設備綜合協会が主催する「第24回環境・設備デザイン賞」の第１部門(設備器具・システムデザイン部門)で、同社が提供するデジタルツイン設備管理サービス「ZeugMa(ジーグマ)」が最優秀賞を受賞したと発表した。

「環境・設備デザイン賞」は、建築設備分野における審美性(感性)・機能性・経済性・社会性の4つの観点から、優れた環境・設備デザインを評価・表彰する制度。「ZeugMa」は、3D空間(Photogrammetry)の3次元デジタルツインモデルを作成し、デジタルツインとIoTデータ監視技術を融合することで設備情報を直感的に可視化できるサービスで、今回、運用・保全業務の効率化と持続可能な設備管理を実現する取り組みであることが評価され、受賞に至った。

同社は今後も、デジタル技術を活用した設備管理のスマート化を推進し、持続可能で安全・安心な社会インフラの実現に貢献していくとしている。《KT》