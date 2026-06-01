*08:58JST 6/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（66329.50、+1636.38）

・NYダウは上昇（51032.46、+363.49）

・ナスダック総合指数は上昇（26972.62、+55.15）

・SOX指数は上昇（12829.38、+0.24）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（66225、-245）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（87.36、-1.54）

・ドル円相場（159.30-40）

・1-3月期設備投資

・1-3月期企業売上高

・1-3月期企業利益

・5月製造業PMI

・5月米国製造業PMI確報値

・5月米国ISM製造業景況指数

・4月米国建設支出

・5月中国RatingDog製造業PMI

・5月インド製造業PMI確定値

・1-3月期トルコ・GDP

・1-3月期スイス・GDP

・5月ユーロ圏製造業PMI

・4月ユーロ圏マネーサプライ

・4月欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

・4月ユーロ圏失業率

・4月インド鉱工業生産

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・5月ブラジル製造業PMI《YY》