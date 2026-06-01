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6/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:58JST 6/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（66329.50、+1636.38）
・NYダウは上昇（51032.46、+363.49）
・ナスダック総合指数は上昇（26972.62、+55.15）
・SOX指数は上昇（12829.38、+0.24）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（66225、-245）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（87.36、-1.54）
・ドル円相場（159.30-40）
・1-3月期設備投資
・1-3月期企業売上高
・1-3月期企業利益
・5月製造業PMI
・5月米国製造業PMI確報値
・5月米国ISM製造業景況指数
・4月米国建設支出
・5月中国RatingDog製造業PMI
・5月インド製造業PMI確定値
・1-3月期トルコ・GDP
・1-3月期スイス・GDP
・5月ユーロ圏製造業PMI
・4月ユーロ圏マネーサプライ
・4月欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
・4月ユーロ圏失業率
・4月インド鉱工業生産
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・5月ブラジル製造業PMI《YY》
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