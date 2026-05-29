*09:32JST ユーソナー株式会社：2026年12月期第1四半期決算説明資料文字起こし（2）

ユーソナー＜431A＞

■決算説明

ユーソナー 長竹様

ユーソナー株式会社の2026年12月期第1四半期決算説明を行います。

まず、会社の概要からご説明します。当社はユーソナー株式会社と申します。設立は1990年9月です。若く見られがちな会社ですが、すでに35年ほど事業を展開しています。事業としては、設立当初から一貫してデータベースマーケティングを支援するビジネスを行ってきました。

当社の企業理念は「固有名詞で社会を支える」というものです。世の中には法人情報、事業所情報、個人情報、経済情報、海外情報など、さまざまな情報が存在します。これらを安全とプライバシーにも配慮しながらも、有効に利活用できるようにすることを目指して、我々は事業を進めています。

次に、上場により目指すものについてお話しします。当社は昨年の2025年10月17日に、東証グロース市場へ上場しました。上場によって目指していることは、大きく5点あります。

1点目は知名度と信用度の向上、2点目は優秀な人材の確保、3点目はサービスの拡充および品質向上です。さらに4点目としてアライアンスによる販売チャネルの増加、最後に5点目としてM&Aの実施を掲げています。これらを通して、さらなる成長と企業理念の実現を図ってまいります。

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