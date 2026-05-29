*09:31JST ユーソナー株式会社：2026年12月期第1四半期決算説明資料文字起こし（1）

ユーソナー＜431A＞

■決算を受けてのFISCOアナリストコメント

・企業のDXツール内にあるデータの重複や未整備を、独自のクレンジング技術で解決している。ハルシネーションを防ぐ高品質なベースデータとして、生成AIの普及が強力な追い風となっている。

・1,250万拠点を網羅する「LBC」は模倣困難な参入障壁を持つ。過去にSFA領域から撤退しデータベースに特化したことで、Salesforceなどの大手ベンダーを競合ではなく強力なパートナーに変えている。

・成果に直結するため解約率は0.22％と驚異の低水準を維持し、ARRは56.5億円へ拡大。売上の77％がストック収入で極めて安定しており、全商材の導入比率は36％と今後のクロスセル余地も大きい。

・離職率低下に向けた昇給などの人的投資で販管費は増えたが、トップラインの伸び（前年同期比15.3％増）で吸収し増益を確保。固定費型で変動費率が低いため、今後の拡大に伴う利益率上昇が期待できる。

・今後は不動産や海外へとデータ対象を広げる構想を持つ。年商100億円以上のターゲットに対する開拓率は未だ数％であり、親会社から子会社へ展開する「センターピン戦略」による浸透余地は広大である。

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