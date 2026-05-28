*18:07JST ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第2四半期決算説明会文字起こし（7）

ニッポンインシュア＜5843＞

＜質問.5＞

「通期見込の上方修正」に関する質問をいただきました。

ご質問ありがとうございます。

では、回答させていただきます。

＜回答＞

例年、第3・第4四半期を中心に退去に伴う原状回復工事に関連する費用が計上されやすい傾向がございますので当社としても督促ツールをフル活用し、行動量と質をあげ回収力強化を図っております。

そのため第2四半期を終えた現状では、既に公表しております今期の通期決算見通しを変更していない状況です。

例年事前の見通しが困難であるため収支が判明し次第、必要な場合には上方修正も含め、適切な修正を行う予定です。

以上が、ご質問への回答となります。

今回の質問、回答に関しましては以上となります。



■終わりのあいさつ

以上をもちまして、決算説明を終わらせていただきます。

今後も持続的な成長と企業価値の向上に向けて、取り組んでまいりますので引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。《MY》