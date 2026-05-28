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ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第2四半期決算説明会文字起こし（1）
*18:01JST ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第2四半期決算説明会文字起こし（1）
ニッポンインシュア＜5843＞
■冒頭のあいさつ
ニッポンインシュア 坂本様
皆様、本日はご視聴いただき、誠にありがとうございます。
私は、ニッポンインシュア株式会社 代表の坂本です。
本日は、2026年9月期第２四半期（中間期）の決算説明をさせていただきます。
限られた時間ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
■会社紹介
はじめに、当社の概要について簡単にご説明いたします。
当社は2002年に設立し、家賃債務保証事業を中心に展開しております。
2008年に福岡でサービスを開始して以降、神奈川、東京、新潟、大阪、仙台、名古屋へ拠点を広げ、現在は7拠点で事業を行っております。
また、フランチャイジーによるランドリーサービスとフィットネスサービスの運営も行っております。
賃貸業界では連帯保証人の確保、住宅確保要配慮者の方への対応、空室対策など、課題が一層大きくなっております。
当社は保証事業を通じて、これらの課題解決に努め、「人と地域社会の進歩発展に貢献する」という経営理念の実現を目指しております。
続いて、当社の主な事業である家賃債務保証についてご説明いたします。
【家賃債務保証サービスとは】
家賃債務保証とは、賃貸借契約時に必要な連帯保証人の代わりに、当社が機関保証としてその役割を担う制度です。
借主は当社と保証委託契約を結び、保証料をお支払いいただきます。この保証料が当社の収益になります。
【家賃債務保証サービスの流れ】
サービスの流れは、契約後に万が一滞納が発生した場合、当社が家賃を立て替えて管理会社へ送金し、その後借主に請求する仕組みです。
これにより、借主は連帯保証人探しの手間が省け、入居中に、支払いが困難な状況になっても、住まいを守ることができます。
一方、管理会社は専門的な入居審査や滞納リスクを軽減でき、入居率や家賃収入の安定につながります。
当社はこの事業を通じて、借主の生活を守り、管理会社の収益を確保し、暮らしの循環を支える重要な役割を果たしております。
【支払い方法と仕組み】
また、この家賃債務保証サービスには「一般保証型」と「支払委託型」の2種類があります。
一般保証型は、借主が管理会社へ家賃を支払い、滞納時に当社が立て替える方式、支払委託型は、当社が借主から家賃を引き落とし、貸主へ送金する方式です。
なお、このサービスは不動産管理会社を通じて借主へ提供されるため、当社の営業先は不動産管理会社となっております。
以上が、当社の概要です。詳しい会社概要につきましては、最後のページに付録として掲載しておりますので、あわせてご覧いただければと存じます。
それでは、今回の主な説明項目です。
・2026年9月期 第２四半期（中間期）
の実績
・成長戦略
になります。
ニッポンインシュア株式会社：2026年9月期第2四半期決算説明会文字起こし（2）に続く《MY》
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