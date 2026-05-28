関連記事
東証グロ－ス指数は3日ぶり反発、原油価格上昇が重しだが下値は堅い
*16:50JST 東証グロ－ス指数は3日ぶり反発、原油価格上昇が重しだが下値は堅い
東証グロース市場指数 1056.32 ＋4.71／出来高 5億1330万株／売買代金 3360億円東証グロース市場250指数 832.01 ＋5.17／出来高 2億7628万株／売買代金 3106億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日ぶり反発。値上がり銘柄数は252、値下がり銘柄数は299、変わらずは40。
前日27日の米株式市場でダウ平均は反発。ダウは終日堅調な値動き。ナスダックは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。半導体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た一方、中東情勢の警戒感緩和が相場の支えとなった。
今日のグロ－ス市場は下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.43％高となった。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の米株式市場で、主要3指数が上昇する一方で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.3％下落したことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株は手掛けにくく、消去法的に新興市場に投資資金が向かいやすかった。さらに、昨日の東証グロース市場指数が1.7％下落したことから、押し目待ちの買いも入りやすかった。一方、米軍がイランの軍事施設を攻撃し無人機を撃墜したと報じられ、東京市場の取引時間中に原油価格が上昇。これを受け東証グロース市場指数は午後にマイナスに転じた。ただ、下値を売り急ぐ動きはなく、下値は堅く、売り一巡後は再び上昇に転じた。
個別では、AIシステムやアプリケーションの受託開発を行うAnycloudを子会社化すると発表したかっこ＜4166＞、2インチウエハ製作用モザイク結晶開発に成功したと発表したイーディーピー＜7794＞、高値保合いを上放れ先高期待が高まったデータセク＜3905＞、宇宙ベンチャー人気が継続したispace＜9348＞が上げた。時価総額上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞やトライアル＜141A＞が上昇。値上がり率上位には、旅工房＜6548＞、シャノン＜3976＞などが顔を出した。
一方、純利益が前期65.2％増に対し今期1.5％増予想と発表したジェイドG＜3558＞、マイクロ波を利用した鉄鉱石の還元に成功したと発表し前日人気化したが本日は売りが先行したマイクロ波化学＜9227＞、26年12月期利益予想を上方修正し前日買われたが本日は売りがかさんだMRT＜6034＞、引き続き26年5月期業績予想の下方修正と配当の未定への修正が嫌気されたインテグループ＜192A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やGNI＜2160＞が下落。値下がり率上位には、モイ＜5031＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7794|イーディーピー | 1284| 190| 17.37|
2| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 699| 99| 16.50|
3| 3905|データセク | 5140| 705| 15.90|
4| 4166|かっこ | 747| 100| 15.46|
5| 6548|旅工房 | 118| 11| 10.28|
6| 3976|シャノン | 525| 45| 9.38|
7| 278A|テラドローン | 10010| 800| 8.69|
8| 2934|Ｊフロンティア | 1678| 129| 8.33|
9| 147A|ソラコム | 1103| 74| 7.19|
10| 3070|ジェリービーンズＧ | 92| 6| 6.98|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 9| -4| -30.77|
2| 3558|ジェイドＧ | 1686| -499| -22.84|
3| 4883|モダリス | 43| -11| -20.37|
4| 5031|モイ | 630| -150| -19.23|
5| 6085|アキテクツＳＪ | 343| -80| -18.91|
6| 4487|スペースＭ | 217| -38| -14.90|
7| 205A|ロゴスＨＤ | 1771| -191| -9.73|
8| 7694|いつも | 484| -50| -9.36|
9| 4978|リプロセル | 128| -13| -9.22|
10| 504A|イノバセル | 555| -52| -8.57|《SK》
スポンサードリンク