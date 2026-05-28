*15:40JST 新興市場銘柄ダイジェスト:イーディーピーが急騰、かっこがストップ高

＜4588＞ オンコリス 3100 -85

続落。腫瘍溶解ウイルスOBP-301の欧州での内視鏡投与に関する特許付与予定通知発行を発表し、好材料視されている。同通知は欧州特許庁が同社の欧州特許出願について、現在の出願内容に基づき欧州特許を付与する意思を示すもので、同社は欧州特許庁所定の手続を経て、欧州における権利化を進めていく。今回の通知発行により、英国・フランス・ドイツなど欧州主要国を中心に特許カバーエリアを拡大する予定としている。なお、特許登録後の同特許の存続期間は、日本で成立済みの特許と同様に40年5月まで。

＜7794＞ イーディーピー 1284 +190

急騰。一時ストップ高。半導体デバイスを製造するために必要不可欠な2インチウエハを製造するためのモザイク結晶の開発に成功した。今後、同社のイオン注入を用いた複製技術を活用し、2インチウエハを作製するための子結晶を製作、その後レーザーによって直径50mmに切断して2インチウエハに仕上げる。27年3月期下期には親結晶の量産体制を整える計画としている。また、29年3月期に1.95億円の営業黒字(27年3月期計画は2.83億円の赤字)を目指す中期経営計画2028を策定したことを発表している。

＜4166＞ かっこ 747 +100

ストップ高。Anycloudの全株式を取得し、完全子会社化するための株式譲渡契約を締結すると発表し、好感されている。この株式取得を通じ、同社が長年培ってきた不正検知及びデータサイエンス分野の専門性とAnycloudのAIシステム開発力やFDE型の顧客密着型開発組織を融合させ、多面的なシナジーを早期に創出することが可能になるものと判断した。同社の中長期的な企業価値向上に大きく寄与するとともに、AI時代における同社の競争優位性を確立する戦略上極めて重要な投資であるとしている。

＜7803＞ ブシロード 246 -2

反落。27日の取引終了後に、26年6月期通期業績予想の上方修正を発表したが上値は重い。連結子会社である新日本プロレスリングの株式の全てをテレビ朝日及びサイバーエージェントへ譲渡し、株式売却益約16.16億円を特別利益として計上する見込みとなった。これにより、親会社株主に帰属する当期純利益が26年5月15日公表の前回予想39.00億円を上回る55.16億円(前期は34.18億円)に41.4%上方修正した。

＜3558＞ ジェイドG 1686 -499

急落、一時ストップ安。未定としていた27年2月期の業績予想を発表、売上高は前期の194.41億円に対して55.59億増(前年比28.6%増)の250億円、営業利益は倉庫拡張に伴う家賃増が見込まれるものの、「ドラゴンクエスト」とのコラボの影響ならびにロイヤルやマガシーク、ARIGATOなどのPMI(統合)効果が具現化するため、0.97億円増(前年比4.0%増)の25億円、経常利益は0.39億円増(前年比1.5%増)の26億円を見込む。ただ、失望売りが優勢となっている。

＜241A＞ ROXX 569 -1

もみ合い。リゾートバイトを展開するダイブが、学生アルバイト採用において同社が提供する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の導入を開始した。今後、リゾートバイトダイブが提供する求職者向けアプリ『公式リゾートバイトアプリ』にAI面接を組み込み、応募から面接実施まで一気通貫かつシームレスに完結させるCXを構築する。さらにAIによるカウンセリングの結果に基づき、各求職者の就労条件にマッチする求人を自動送付する「採用業務のAX(AI Transformation)化」を目指していく。《YY》