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出来高変化率ランキング（14時台）～イーディーピー、弘電社などがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～イーディーピー、弘電社などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月28日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7794＞ イーディーピ 4156800 232825.08 328.39% 0.2047%
＜1948＞ 弘電社 780100 556337.2 316.71% 0.0769%
＜2634＞ NFSP500ヘ 32658 126693.991 286.84% -0.0032%
＜6635＞ 大日光 2655500 190942.34 273.04% -0.0741%
＜6203＞ 豊和工 1416000 228034.52 258.66% 0.2189%
＜2842＞ iFナ100ベ 15944 23420.097 252.68% 0.0099%
＜4366＞ ダイトーケミ 2282500 120069.64 248.02% 0.1132%
＜3294＞ イーグランド 28200 22876.7 238.06% 0%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 15303 55944.473 217.26% -0.0116%
＜3558＞ ジェイドG 1131400 302245.08 198.67% -0.2283%
＜1473＞ Oneトピクス 48440 49634.602 197.76% -0.0129%
＜4384＞ ラクスル 265100 107408.72 196.83% 0.0005%
＜6081＞ アライドアーキ 902300 33284.94 190.63% -0.0203%
＜4885＞ 室町ケミカル 299700 52204.46 177.81% -0.0728%
＜6616＞ トレックスセミ 495000 296362.48 169.36% 0.1242%
＜4097＞ 高圧ガス 278900 74671.2 159.37% -0.0125%
＜2462＞ ライク 356800 122668.26 158% -0.0847%
＜4192＞ スパイダーP 491500 33428.84 145.75% 0.0109%
＜2776＞ 新都HD 1052200 28389.2 141.04% 0.0091%
＜1457＞ iFTPXベア 12978 19277.31 138.32% 0.0129%
<7283> 愛三工 473300 232055.76 137.99% 0.0398%
<1397> SMDAM225 1965 51558.38 137.18% -0.016%
<4883> モダリス 6694300 84804.02 128.43% -0.2037%
<414A> オーバラップ 326900 79881.04 127.35% -0.0099%
<1577> NF高配70 6602 116307.82 125.79% -0.0088%
<2564> GXSディビ 72689 76691.579 123.98% -0.0042%
<6670> MCJ 223400 155055.98 121.2% 0%
<7803> ブシロード 2027300 182935.5 117.15% -0.0201%
<4978> リプロセル 1304100 53674.86 117.1% -0.1063%
<1660> MXS高利J 11751 39318.753 114.35% -0.0037%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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