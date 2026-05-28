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出来高変化率ランキング（14時台）～イーディーピー、弘電社などがランクイン

2026年5月28日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～イーディーピー、弘電社などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月28日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7794＞ イーディーピ　　　 4156800 　232825.08　 328.39% 0.2047%
＜1948＞ 弘電社　　　　　　　780100 　556337.2　 316.71% 0.0769%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　32658 　126693.991　 286.84% -0.0032%
＜6635＞ 大日光　　　　　　　2655500 　190942.34　 273.04% -0.0741%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　1416000 　228034.52　 258.66% 0.2189%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　15944 　23420.097　 252.68% 0.0099%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　2282500 　120069.64　 248.02% 0.1132%
＜3294＞ イーグランド　　　　28200 　22876.7　 238.06% 0%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　15303 　55944.473　 217.26% -0.0116%
＜3558＞ ジェイドG　　　　　1131400 　302245.08　 198.67% -0.2283%
＜1473＞ Oneトピクス　　　48440 　49634.602　 197.76% -0.0129%
＜4384＞ ラクスル　　　　　　265100 　107408.72　 196.83% 0.0005%
＜6081＞ アライドアーキ　　　902300 　33284.94　 190.63% -0.0203%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　　299700 　52204.46　 177.81% -0.0728%
＜6616＞ トレックスセミ　　　495000 　296362.48　 169.36% 0.1242%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　　278900 　74671.2　 159.37% -0.0125%
＜2462＞ ライク　　　　　　　356800 　122668.26　 158% -0.0847%
＜4192＞ スパイダーP　　　　491500 　33428.84　 145.75% 0.0109%
＜2776＞ 新都HD　　　　　　1052200 　28389.2　 141.04% 0.0091%
＜1457＞ iFTPXベア　　　12978 　19277.31　 138.32% 0.0129%
<7283> 愛三工　　　　　　　473300 　232055.76　 137.99% 0.0398%
<1397> SMDAM225　　1965 　51558.38　 137.18% -0.016%
<4883> モダリス　　　　　　6694300 　84804.02　 128.43% -0.2037%
<414A> オーバラップ　　　　326900 　79881.04　 127.35% -0.0099%
<1577> NF高配70　　　　6602 　116307.82　 125.79% -0.0088%
<2564> GXSディビ　　　　72689 　76691.579　 123.98% -0.0042%
<6670> MCJ　　　　　　　223400 　155055.98　 121.2% 0%
<7803> ブシロード　　　　　2027300 　182935.5　 117.15% -0.0201%
<4978> リプロセル　　　　　1304100 　53674.86　 117.1% -0.1063%
<1660> MXS高利J　　　　11751 　39318.753　 114.35% -0.0037%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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