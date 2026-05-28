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出来高変化率ランキング（13時台）～大日光、ライクなどがランクイン

2026年5月28日 14:16

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記事提供元：フィスコ

*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大日光、ライクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月28日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1948＞ 弘電社　　　　　　 　765500 　556337.2　 315.39% 0.076%
＜7794＞ イーディーピ　　　 　3266800 　232825.08　 312.28% 0.2513%
＜6635＞ 大日光　　　　　　 　2444600 　190942.34　 265.99% -0.0592%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　 　1416000 　228034.52　 258.66% 0.2189%
＜3294＞ イーグランド　　　 　28100 　22876.7　 237.67% 0%
＜2842＞ iFナ100ベ　　 　12013 　23420.097　 221.54% 0.0091%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　 　1778700 　120069.64　 218.54% 0.1283%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　 　15108 　55944.4729999999　 215.78% -0.0103%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　48310 　49634.602　 197.44% -0.0089%
＜6081＞ アライドアーキ　　 　876900 　33284.94　 187.16% 0%
＜3558＞ ジェイドG　　　　 　993100 　302245.08　 183.11% -0.2283%
＜4885＞ 室町ケミカル　　　 　283200 　52204.46　 170.96% -0.0638%
＜4097＞ 高圧ガス　　　　　 　276000 　74671.2　 158.08% -0.0044%
＜2462＞ ライク　　　　　　 　330900 　122668.26　 148.63% -0.0804%
＜4192＞ スパイダーP　　　 　462700 　33428.84　 138.48% 0.0182%
＜1457＞ iFTPXベア　　 　12486 　19277.31　 133.49% 0.0086%
＜6616＞ トレックスセミ　　 　367400 　296362.48　 131.22% 0.1238%
＜1397＞ SMDAM225　 　1871 　51558.38　 131.12% -0.0171%
＜7283＞ 愛三工　　　　　　 　418300 　232055.76　 122.94% 0.042%
＜4883＞ モダリス　　　　　 　6263300 　84804.02　 120.59% -0.2037%
<2776> 新都HD　　　　　 　885000 　28389.2　 119.61% 0.0275%
<1660> MXS高利J　　　 　11737 　39318.753　 114.21% -0.0033%
<7803> ブシロード　　　　 　1940200 　182935.5　 111.83% -0.012%
<2513> NF外株　　　　　 　157726 　155624.179　 110.59% -0.0045%
<1419> タマホーム　　　　 　391900 　429748.4　 106.31% -0.0863%
<2564> GXSディビ　　　 　61925 　76691.579　 104.39% -0.0015%
<2510> NF国内債　　　　 　399830 　102663.93　 100.08% -0.0007%
<7388> FPパートナー　　 　174600 　130100.04　 98.67% -0.086%
<1577> NF高配70　　　 　5243 　116307.82　 97.77% -0.0049%
<8544> 京葉銀　　　　　　 　744500 　725308.86　 95.71% 0.0256%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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