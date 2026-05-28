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出来高変化率ランキング（13時台）～大日光、ライクなどがランクイン
*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大日光、ライクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月28日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1948＞ 弘電社 765500 556337.2 315.39% 0.076%
＜7794＞ イーディーピ 3266800 232825.08 312.28% 0.2513%
＜6635＞ 大日光 2444600 190942.34 265.99% -0.0592%
＜6203＞ 豊和工 1416000 228034.52 258.66% 0.2189%
＜3294＞ イーグランド 28100 22876.7 237.67% 0%
＜2842＞ iFナ100ベ 12013 23420.097 221.54% 0.0091%
＜4366＞ ダイトーケミ 1778700 120069.64 218.54% 0.1283%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 15108 55944.4729999999 215.78% -0.0103%
＜1473＞ Oneトピクス 48310 49634.602 197.44% -0.0089%
＜6081＞ アライドアーキ 876900 33284.94 187.16% 0%
＜3558＞ ジェイドG 993100 302245.08 183.11% -0.2283%
＜4885＞ 室町ケミカル 283200 52204.46 170.96% -0.0638%
＜4097＞ 高圧ガス 276000 74671.2 158.08% -0.0044%
＜2462＞ ライク 330900 122668.26 148.63% -0.0804%
＜4192＞ スパイダーP 462700 33428.84 138.48% 0.0182%
＜1457＞ iFTPXベア 12486 19277.31 133.49% 0.0086%
＜6616＞ トレックスセミ 367400 296362.48 131.22% 0.1238%
＜1397＞ SMDAM225 1871 51558.38 131.12% -0.0171%
＜7283＞ 愛三工 418300 232055.76 122.94% 0.042%
＜4883＞ モダリス 6263300 84804.02 120.59% -0.2037%
<2776> 新都HD 885000 28389.2 119.61% 0.0275%
<1660> MXS高利J 11737 39318.753 114.21% -0.0033%
<7803> ブシロード 1940200 182935.5 111.83% -0.012%
<2513> NF外株 157726 155624.179 110.59% -0.0045%
<1419> タマホーム 391900 429748.4 106.31% -0.0863%
<2564> GXSディビ 61925 76691.579 104.39% -0.0015%
<2510> NF国内債 399830 102663.93 100.08% -0.0007%
<7388> FPパートナー 174600 130100.04 98.67% -0.086%
<1577> NF高配70 5243 116307.82 97.77% -0.0049%
<8544> 京葉銀 744500 725308.86 95.71% 0.0256%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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