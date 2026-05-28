日本エンタープライズ、持株会社体制への移行検討を開始、2026年12月実行を目途

■生成AI普及による事業環境変化に対応、ソリューション事業拡大へ経営体制を再構築

日本エンタープライズ<4829>(東証スタンダード)は5月27日、持株会社体制への移行について検討を開始すると発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、2026年12月を目途に実行する方針を示した。

同社グループは、一般消費者向けコンテンツ開発から法人向け自社IPの提供へと事業領域を拡大してきた。近年は生成AIの普及を背景にビジネス構造の変化やサービスの高付加価値化が進んでおり、中長期的な成長に向け、ITコンサルティングを軸とするソリューション事業の拡大と新規事業創出を加速する狙いがある。

現時点では、持株会社がグループ全体の経営管理やグループ横断事業の戦略立案を担う純粋持株会社となり、各事業会社が事業特性に応じて柔軟かつ迅速に展開する体制を想定している。移行方法は会計、税務、法務などの観点から精査し、株主が保有する持株会社株式は引き続き上場が維持される方法で実施する予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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