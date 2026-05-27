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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に反発、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約440円分押し上げ

2026年5月27日 16:54

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記事提供元：フィスコ

*16:54JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に反発、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約440円分押し上げ
27日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり102銘柄、値下がり121銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日26日の米国株式市場はまちまち。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イランとの和平交渉を妨げないとの見方が優勢となった。ナスダックは大きく上昇したが、一方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させたが、小幅に下落し取引を終えた。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方から買い優勢の展開となり一時66400円台まで上げ幅を広げたが、その後は次第に上げ幅を縮小する展開となり、小幅高で本日の取引を終了した。前日の米ナスダック上昇や半導体株高を背景に、寄り付きから東京市場でもハイテク株中心に買いが先行した。ただ、ソフトバンクグループ＜9984＞が朝方の上昇一巡後に利益確定売りに押される展開となり、日経平均を1銘柄で450円程度押し下げた。

大引けの日経平均は前営業日比3.32円高の64999.41円となった。東証プライム市場の売買高は24億6133万株、売買代金は11兆643億円だった。業種別では、精密機器、水産・農林業、化学などが上昇した一方で、非鉄金属、その他金融業、情報・通信業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は45.9％、対して値下がり銘柄は50.3％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約254円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、信越化＜4063＞、コナミG＜9766＞、中外製薬＜4519＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約457円押し下げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、村田製作所＜6981＞、アステラス製薬＜4503＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　64999.41(+3.32)

値上がり銘柄数 102(寄与度+922.48)
値下がり銘柄数 121(寄与度-919.16)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27130　 1055　254.63
＜9983＞　ファーストリテ　　　 77820　 2310　185.85
＜8035＞　東エレク　　　　　　 52500　 1080　108.61
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7406　 384　 64.36
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19790　 970　 32.52
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7878　 292　 29.37
＜9433＞　KDDI　　　　　　2689.5　 73　 29.37
＜7741＞　HOYA　　　　　　 27195　 1225　 20.53
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2395.5　 61　 16.36
＜7735＞　SCREEN　　　　　11220　 505　 13.54
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 3727　 96　 9.65
＜7733＞　オリンパス　　　　　　1845　 69　 9.25
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 23405　 270　 9.05
<6098>　リクルートHD　　　　 9907　 83　 8.35
<4901>　富士フイルム　　　　　3224　 69　 6.94
<4307>　野村総合研究所　　　　4747　 183　 6.13
<6902>　デンソー　　　　　　1888.5　 38　 5.10
<9735>　セコム　　　　　　　　6588　 74　 4.96
<3659>　ネクソン　　　　　　　2280　 73　 4.89
<5332>　TOTO　　　　　　　7290　 290　 4.86

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 7272　 -569 -457.78
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 60550　 -1910　-44.82
＜6954＞　ファナック　　　　　　8154　 -245　-41.06
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5140　 -189　-38.01
＜4062＞　イビデン　　　　　　 20425　 -540　-36.20
＜6981＞　村田製作所　　　　　　7820　 -257　-20.68
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2134　 -99.5　-16.68
<8830>　住友不動産　　　　　　3713　 -243　-16.29
<8015>　豊田通商　　　　　　　6841　 -155　-15.59
<5801>　古河電気工業　　　　 56110　 -4030　-13.51
<6976>　太陽誘電　　　　　　 11120　 -325　-10.89
<6988>　日東電工　　　　　　　3095　 -59　 -9.89
<6762>　TDK　　　　　　　　3608　 -19　 -9.55
<5333>　NGK　　　　　　　　6069　 -267　 -8.95
<8591>　オリックス　　　　　　6156　 -206　 -6.91
<5706>　三井金属鉱業　　　　 51800　 -1940　 -6.50
<6504>　富士電機　　　　　　 16315　 -960　 -6.44
<8058>　三菱商事　　　　　　　5124　 -62　 -6.24
<6506>　安川電機　　　　　　　7107　 -186　 -6.24
<8053>　住友商事　　　　　　　7190　 -170　 -5.70《CS》

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