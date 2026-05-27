*16:54JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に反発、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約440円分押し上げ

27日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり102銘柄、値下がり121銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日26日の米国株式市場はまちまち。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イランとの和平交渉を妨げないとの見方が優勢となった。ナスダックは大きく上昇したが、一方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させたが、小幅に下落し取引を終えた。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。朝方から買い優勢の展開となり一時66400円台まで上げ幅を広げたが、その後は次第に上げ幅を縮小する展開となり、小幅高で本日の取引を終了した。前日の米ナスダック上昇や半導体株高を背景に、寄り付きから東京市場でもハイテク株中心に買いが先行した。ただ、ソフトバンクグループ＜9984＞が朝方の上昇一巡後に利益確定売りに押される展開となり、日経平均を1銘柄で450円程度押し下げた。

大引けの日経平均は前営業日比3.32円高の64999.41円となった。東証プライム市場の売買高は24億6133万株、売買代金は11兆643億円だった。業種別では、精密機器、水産・農林業、化学などが上昇した一方で、非鉄金属、その他金融業、情報・通信業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は45.9％、対して値下がり銘柄は50.3％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約254円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、信越化＜4063＞、コナミG＜9766＞、中外製薬＜4519＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約457円押し下げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、村田製作所＜6981＞、アステラス製薬＜4503＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 64999.41(+3.32)

値上がり銘柄数 102(寄与度+922.48)

値下がり銘柄数 121(寄与度-919.16)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27130 1055 254.63

＜9983＞ ファーストリテ 77820 2310 185.85

＜8035＞ 東エレク 52500 1080 108.61

＜4063＞ 信越化 7406 384 64.36

＜9766＞ コナミG 19790 970 32.52

＜4519＞ 中外製薬 7878 292 29.37

＜9433＞ KDDI 2689.5 73 29.37

＜7741＞ HOYA 27195 1225 20.53

＜4543＞ テルモ 2395.5 61 16.36

＜7735＞ SCREEN 11220 505 13.54

＜7832＞ バンナムHD 3727 96 9.65

＜7733＞ オリンパス 1845 69 9.25

＜6367＞ ダイキン工業 23405 270 9.05

<6098> リクルートHD 9907 83 8.35

<4901> 富士フイルム 3224 69 6.94

<4307> 野村総合研究所 4747 183 6.13

<6902> デンソー 1888.5 38 5.10

<9735> セコム 6588 74 4.96

<3659> ネクソン 2280 73 4.89

<5332> TOTO 7290 290 4.86

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7272 -569 -457.78

＜285A＞ キオクシアHD 60550 -1910 -44.82

＜6954＞ ファナック 8154 -245 -41.06

＜5803＞ フジクラ 5140 -189 -38.01

＜4062＞ イビデン 20425 -540 -36.20

＜6981＞ 村田製作所 7820 -257 -20.68

＜4503＞ アステラス製薬 2134 -99.5 -16.68

<8830> 住友不動産 3713 -243 -16.29

<8015> 豊田通商 6841 -155 -15.59

<5801> 古河電気工業 56110 -4030 -13.51

<6976> 太陽誘電 11120 -325 -10.89

<6988> 日東電工 3095 -59 -9.89

<6762> TDK 3608 -19 -9.55

<5333> NGK 6069 -267 -8.95

<8591> オリックス 6156 -206 -6.91

<5706> 三井金属鉱業 51800 -1940 -6.50

<6504> 富士電機 16315 -960 -6.44

<8058> 三菱商事 5124 -62 -6.24

<6506> 安川電機 7107 -186 -6.24

<8053> 住友商事 7190 -170 -5.70《CS》