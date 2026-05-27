DyDo、マキヤ、テセックなど／本日の注目個別銘柄



＜2590＞ DyDo 2719 +210大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表している。営業利益は15.6億円となり、前年同期14.5億円の赤字から黒字転換。順調な収益の改善をポジティブ視する動きが優勢となっている。トルコ、ポーランドを中心に海外飲料事業が好調に推移しているほか、国内飲料事業において、前年度の減損損失計上に伴う減価償却費の減少や収益改善が進んだようだ。なお、通期計画の105億円、前期比2.5倍は据え置き。

＜8035＞ 東エレク 52500 +1080大幅反発で高値更新。本日は半導体関連株が全般的に買い優勢、SOX指数が5％超の上昇となっており、米半導体関連株高の流れが刺激となった。マイクロンがアナリストの目標株価引き上げを受けて20％近く急伸したほか、ファーウェイが独自技術を用いて1.4ナノメートル半導体の製造を開始する方針を示したこと、クアルコムがバイトダンスにAIデータセンター用半導体を供給すると報じられたことなどで米半導体株は上昇。

＜6525＞ KOKUSAI 7770 +609大幅反発。半導体関連株上昇の流れに乗る格好だが、韓国サムスン電子が6％超の大幅高となっていることも、サムスン関連銘柄と位置付けられる同社株の買い材料につながっているとみられる。サムスン電子とSKハイニックスは、単一銘柄レバレッジETFが上場していること、目標株価の引き上げの動きが観測されていることなどで、それぞれ韓国株式市場で大きく上昇する展開になっている。

＜9890＞ マキヤ 1500 +300ストップ高。神戸物産＜3038＞との資本業務提携が手掛かり材料となった。筆頭株主である創業家一族の資産管理会社が保有株の売却を決定しており、同保有株を同社が公開買い付けによって自己株式として取得、そのうちの一部を神戸物産に第三者割当で売却する。神戸物産は約17億円で株式の19.83％を取得して、同社の筆頭株主となる。今後の業容拡大に直結していくとの期待が先行した。

＜6337＞ テセック 2661 +227大幅反発。発行済み株式数の2.919％に当たる15万株、3億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は6月1日から9月30日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図り、企業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行することを取得目的としている。同社では、2月にかけても上限3億円の自社株買いを実施していた。本日は半導体関連株上昇の流れも支援となっている。

＜4503＞ アステラス薬 2134 -99.5大幅続落。前日に経営計画2026を公表している。サプライズは限定的とみられるものの、一部では自社株買いも同時に発表されると期待されていたため、売り材料につながっているようだ。なお、R&D費控除前コア営業利益は今後5年間累計で4.3兆円以上にするとしているほか、2030年代半ばにおけるパイプラインの売上ポテンシャルは約1兆円などとしている。

＜1407＞ ウエストHD 3115 +141大幅反発。MUFGファイナンス&リーシングと組んで、企業の太陽光導入支援を始めたと報じられており、買い手掛かり材料につながっているようだ。同社が太陽光発電設備を開発して、脱炭素関連サービスに特化した営業部を新設しているMUFGが資金面を支えていく。また、連携して顧客を開拓していくもよう。営業面での連携によって、太陽光発電設備の導入拡大につながっていくとの期待が先行の形。

＜7220＞ 武蔵精密 7500 +680大幅続伸。野村證券では投資判断「バイ」を継続し、目標株価を3400円から7700円に引き上げている。HSC事業の引き上げを背景に28年3月期の業績予想を引き上げたこと、HSC事業の量産確度向上で利益成長確度が高まったことからバリュエーションを切り上げたことなどが要因。秋にかけてHSCの受注詳細が見えてくると考えており、28年3月期営業利益は前期比93.5％増の356億円を予想。

＜7867＞ タカラトミー 3095 +158大幅反発。SBI証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も2610円から3540円に引き上げている。インバウンド需要を含む顧客数の増加に加え、前年新規出店した新宿店や4店舗の新規出店効果、子会社群の好調により、収益の拡大は継続すると判断。今・来期は営業減益予想から増益予想に上方修正のようだ。なお、今後は主要製品の値上げにも注目としている。

＜4063＞ 信越化 7406 +384大幅反発。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断「オーバーウェイト」を継続し、目標株価を7200円から8200円に引き上げている。中東情勢悪化に伴う需給タイト化を背景とした塩ビ事業の収益上乗せ、シリコンウェハやフォトレジストなど想定以上の電子材料の収益拡大見通しなどにより業績予想を上方修正。28年度には22年度以来の経常利益1兆円乗せを予想としている。《YY》