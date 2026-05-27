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「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比2285円高の65620円
*09:02JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比2285円高の65620円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.28円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞、東京エレク＜8031＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2285円高の65620円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は118.02ドル安の50,461.68ドル、ナスダックは312.21ポイント高の26,656.181で取引を終了した。寄り付き後、上昇。アメリカがイラン南部で攻撃を実施したと発表したが、イランとの和平交渉を妨げないとの見方が優勢となった。アナリストらの強気な見方を背景にマイクロン株が急騰、半導体株が追随したナスダックは大きく上昇したが、一方でハイテクの恩恵が薄いダウは終日軟調に推移。引けにかけて下げ幅を縮小させたが、小幅に下落し取引を終えた。
26日のニューヨーク市場で米ドル・円は強含み。米国とイランの戦争終結への期待は持続しているが、原油先物の下げ渋りを受けてドル売りは抑制された。ドル・円は、159円19銭まで売られた後、159円38銭まで買われており、159円31銭で取引終了。ユーロ・ドルは、伸び悩み。1.1637ドルから1.1616ドルまで弱含みとなり、1.1631ドルで引けた。
NY原油先物7月限は下落（NYMEX原油7月限終値：93.89 ↓2.71）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比－2.71ドル（－2.81％）の93.89ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 17.49 1393 105.5 8.1
9
7203 (TM.N) アイシン精機 15.90 2533 191 8.1
6
8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4141 185 4.6
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4909 204 4.3
4
「ADR下落率上位5銘柄」（26日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9433 (KDDIY) 関西電力 6.99 2227 -93.5 -4.0
3
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2442 -90.5 -3.5
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9557 -267 -2.7
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.00 1354 -27.5 -1.9
9
■そのたADR（26日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.90 0.90 2533 19
1
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.18 0.06 5718 5
7
8035 (TOELY) 住友商事 46.31 1.54 7376 1
6
6758 (SONY.N) TDK 23.19 1.96 3694 6
7
9432 (NTTYY) KDDI 16.51 -0.52 2630 13.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.11 924 15.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.04 0.49 5103 4
7
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 24.72 3.71 7875 3
4
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -5.60 4909 20
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.19 0.16 7069 4
7
8001 (ITOCY) 丸紅 335.30 4.17 5341 -
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.24 -0.08 7359
0
8031 (MITSY) 東京エレク 164.82 7.78 52505 108
5
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9557 -26
7
4568 (DSNKY) 第一三共 16.92 0.30 2695 -1
1
9433 (KDDIY) 関西電力 6.99 -0.06 2227 -93.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.19 0.00 971 -94
4
8766 (TKOMY) 三井不動産 29.00 1.30 1540 -4.
5
7267 (HMC.N) スズキ 48.42 3.56 1928
7
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 40.98 21.74 13055 693
6
6902 (DNZOY) ファナック 26.61 0.72 8477 7
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.92 -1.43 7620 3
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 13.47 0.07 2146 -9.
5
8411 (MFG.N) オリックス 39.92 1.07 6358 -
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.61 -0.49 23271 13
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.87 -0.38 5056 -
4
7741 (HOCPY) キヤノン 26.49 0.00 4219 1
0
6503 (MIELY) 三菱電機 82.17 2.99 6544
5
6981 (MRAAY) 日東電工 19.87 0.53 3165 1
1
7751 (CAJPY) 任天堂 11.04 -0.34 7034 -2
6
6273 (SMCAY) SMC 20.73 -0.05 66037 -92
3
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.80 0.23 382 2.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 42.80 1.10 68172 126
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.51 -0.13 1833 -
6
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.75 -1.41 5216 3
0
6702 (FJTSY) 富士通 21.07 0.19 3356 -1
4
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.31 16.71 20437 -3
3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.53 0.18 3354 -
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.61 -1.11 2167 8
7
8002 (MARUY) 三井物産 675.89 -24.35 5383
2
6723 (RNECY) ルネサス 14.32 1.64 4562 -2
7
6954 (FANUY) 京セラ 19.93 0.85 3174 2
8
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.99 0.29 1672 0.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.92 0.49 4129 -
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 41.12 2.03 6550 2
0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.88 -0.07 3147 -
8
6594 (NJDCY) 日本電産 4.50 -0.40 2867 4
4
6857 (ATEYY) シスメックス 8.64 -0.17 1376 -0.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.61 -0.38 2327 -7.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.53 0.16 1518 3
6
（時価総額上位50位、1ドル159.28円換
算）《AN》
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