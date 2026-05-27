*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2弘電社、クエスト、日本アビオニクスなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

日東紡績＜3110＞ 25890 -1670

半導体・AI関連株には過熱感優勢か。

メイコー＜6787＞ 39900 -2850

高値圏での利食い売りが優勢に。

中外製薬＜4519＞ 7586 -531

目立った材料もなく需給要因中心とみられるが。

アドバンテスト＜6857＞ 26075 -1680

半導体関連株安の流れに押される。

マルマエ＜6264＞ 2408 -105

公募株の受渡期日を迎え。

キオクシアHD＜285A＞ 62460 -2990

半導体株安で利食い売りが優勢。

フジクラ＜5803＞ 5329 -221

AI関連株の勢い鈍化で戻り売り。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5070 -350

半導体製造装置株は総じて軟調。

トレンドマイクロ＜4704＞ 6166 -190

4月の戻り高値更新で一旦達成感。

さくらインターネット＜3778＞ 3130 -105

25日大幅上昇の反動安にも。

ニコン＜7731＞ 1954 -71.5

自律反発にも一巡感。

安川電機＜6506＞ 7293 -188

中計評価で25日にかけ一段高も。

弘電社＜1948＞ 9150 +1500

きんでんが完全子会社化へTOB。

クオンタムS＜2338＞ 206 +50

AIインフラストラクチャ事業の推進決定を引き続き材料視。

プラコー＜6347＞ 345 +80

定款の一部変更を受けて成長期待。

大日光・エンジニアリング＜6635＞ 862 +150

宇宙関連として25日から人気化。

ニッカトー＜5367＞ 1026 +117

MLCC関連として物色。

日本アビオニクス＜6946＞ 6530 +700

エボラ関連としても関心。

栄電子＜7567＞ 625 +76

半導体関連の出遅れとして短期資金の関心向かう。

クエスト＜2332＞ 2012 +201

キオクシア関連としてはやす動きも。

Abalance<3856> 558 +46

自社株買い実施による需給改善期待で。

サイバーステップホールディングス<3810> 228 -72

株安が狼狽売り誘う形にも。

PRISMBio<206A> 151 -2

エーザイ<4523>と共同創出したCBP/β-カテニン相互作用阻害剤E7386について米国臨床腫瘍学会年次総会で発表。上値は限定的。

Enjin<7370> 805 +8

4月の売上高が5.38億円。26年5月期で最高。上値は重い。

アストロスケール<186A> 2800 +104

25日高値でひとまず達成感。

イメージ情<3803> 626 +27

75日線を回復し先高期待高まる。

パワーエックス<485A> 13510 -1210

25日大幅高の反動安。

エクサウィザーズ<4259> 1384 +22

MS&AD<8725>とAIソリューションなどに関する合弁会社を

設立すると発表し25日買われる。26日も買い優勢。

セイワHD<523A> 2370 -147

25日に上伸したが上ひげをつけひとまず達成感意識。

インテM<7072> 1300 -137

25日まで3日連続ストップ高の余勢を駆って

上昇して始まるが利益確定売りかさむ。

Globee<5575> 666 -29

75日線に上から絡み始め手仕舞い売り誘う。

サイバーセキュリ<4493> 1719 +59

ブラジル貿易投資振興庁主催・運営の

ブラジル進出支援プログラムで最終選考進出。《CS》