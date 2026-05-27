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前日に動いた銘柄 part2弘電社、クエスト、日本アビオニクスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2弘電社、クエスト、日本アビオニクスなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
日東紡績＜3110＞ 25890 -1670
半導体・AI関連株には過熱感優勢か。
メイコー＜6787＞ 39900 -2850
高値圏での利食い売りが優勢に。
中外製薬＜4519＞ 7586 -531
目立った材料もなく需給要因中心とみられるが。
アドバンテスト＜6857＞ 26075 -1680
半導体関連株安の流れに押される。
マルマエ＜6264＞ 2408 -105
公募株の受渡期日を迎え。
キオクシアHD＜285A＞ 62460 -2990
半導体株安で利食い売りが優勢。
フジクラ＜5803＞ 5329 -221
AI関連株の勢い鈍化で戻り売り。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5070 -350
半導体製造装置株は総じて軟調。
トレンドマイクロ＜4704＞ 6166 -190
4月の戻り高値更新で一旦達成感。
さくらインターネット＜3778＞ 3130 -105
25日大幅上昇の反動安にも。
ニコン＜7731＞ 1954 -71.5
自律反発にも一巡感。
安川電機＜6506＞ 7293 -188
中計評価で25日にかけ一段高も。
弘電社＜1948＞ 9150 +1500
きんでんが完全子会社化へTOB。
クオンタムS＜2338＞ 206 +50
AIインフラストラクチャ事業の推進決定を引き続き材料視。
プラコー＜6347＞ 345 +80
定款の一部変更を受けて成長期待。
大日光・エンジニアリング＜6635＞ 862 +150
宇宙関連として25日から人気化。
ニッカトー＜5367＞ 1026 +117
MLCC関連として物色。
日本アビオニクス＜6946＞ 6530 +700
エボラ関連としても関心。
栄電子＜7567＞ 625 +76
半導体関連の出遅れとして短期資金の関心向かう。
クエスト＜2332＞ 2012 +201
キオクシア関連としてはやす動きも。
Abalance<3856> 558 +46
自社株買い実施による需給改善期待で。
サイバーステップホールディングス<3810> 228 -72
株安が狼狽売り誘う形にも。
PRISMBio<206A> 151 -2
エーザイ<4523>と共同創出したCBP/β-カテニン相互作用阻害剤E7386について米国臨床腫瘍学会年次総会で発表。上値は限定的。
Enjin<7370> 805 +8
4月の売上高が5.38億円。26年5月期で最高。上値は重い。
アストロスケール<186A> 2800 +104
25日高値でひとまず達成感。
イメージ情<3803> 626 +27
75日線を回復し先高期待高まる。
パワーエックス<485A> 13510 -1210
25日大幅高の反動安。
エクサウィザーズ<4259> 1384 +22
MS&AD<8725>とAIソリューションなどに関する合弁会社を
設立すると発表し25日買われる。26日も買い優勢。
セイワHD<523A> 2370 -147
25日に上伸したが上ひげをつけひとまず達成感意識。
インテM<7072> 1300 -137
25日まで3日連続ストップ高の余勢を駆って
上昇して始まるが利益確定売りかさむ。
Globee<5575> 666 -29
75日線に上から絡み始め手仕舞い売り誘う。
サイバーセキュリ<4493> 1719 +59
ブラジル貿易投資振興庁主催・運営の
ブラジル進出支援プログラムで最終選考進出。《CS》
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