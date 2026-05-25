クオンタムS、日ケミコン、日電波など／本日の注目個別銘柄



＜6981＞ 村田製 7928 +798急伸。本日の株式市場ではMLCC関連銘柄が一斉に人気化する状況となっている。AIデータセンターの急速な拡大が、MLCCの需要を劇的に増大させるとの見方が広がっているもよう。MLCCでは同社や太陽誘電など国内企業が多くの世界シェアを占めており、需要増や価格上昇の恩恵が期待できるとの見方に。太陽誘電も急伸、堺化学や日本化学工業なども関連銘柄として人気化しているようだ。

＜2338＞ クオンタムS 156 +50ストップ高比例配分。これまで調査・検討を進めてきたAIインフラストラクチャ関連事業について、27年2月期より本格的に推進していくことを決定したと発表。現在、GPU設備、データセンター利用、運営体制及び資金調達等について、外部資金及び戦略パートナーの活用を前提として検討を進めているようだ。GPUについては、エヌビディア製GPUなど高性能GPUを中心に導入検討と。今後の展開期待を先取りする動きに。

＜6908＞ イリソ電子 3180 -210大幅反落。26年3月期配当金の減配を発表している。設立60周年記念配当40円を含め、年間150円配当を計画していたが、25年3月期水準の100円に引き下げるとしている。海外子会社において不適切な金銭の交付などの疑いが発覚し、第三者委員会を設置して現在調査を進めている状況だが、現時点で影響額を見通すことが難しいことを配当金引き下げの要因としている。

＜6506＞ 安川電 7481 +429大幅続伸。30年2月期を最終年度とする4年間の中期経営計画を発表している。営業利益目標は1000億円で26年2月期の実績比で2.1倍の水準となる。フィジカルAIに注力、成長市場を取り込んでいく計画。同事業の意欲的な営業利益率見通しなどポジティブと捉えられているもよう。なお、30年2月期営業利益の市場予想は960億円程度であったもよう。なお、6月1日に説明会を開催するようだ。

＜6997＞ 日ケミコン 4065 +700ストップ高。野村證券では投資判断「ニュートラル」を継続し、目標株価を1180円から3570円に引き上げている。大幅に希薄化する懸念があったA種株を償還し、D種株とC種株に借り換えることが決まったため、希薄化リスクが大幅に低下したとしている。また、AIサーバーと産機向けアルミ電解コンデンサ売上予想を引き上げ、26年3月期の115億円から27年3月期は205億円に拡大を見込んでいるようだ。

＜6779＞ 日電波 3015 +504ストップ高。先週末には決算説明会が開催されているもようであり、評価の動きを強めさせているとみられる。光トランシーバ向け中心に需要旺盛なAI DC向けは、前期売上高20億円から、29年3月期には7倍程度まで拡大見通しのようだ。また、内製IC搭載の水晶発振器もAI DC向けに需要が急増中であり、製品開発に注力しているとされているもよう。

＜3038＞ 神戸物産 2640.5 -79.5大幅続落。先週末に4月の月次動向を発表している。営業利益は前年同月比6.4％減となり、25年1月以来の減益に転じている。機内食事業のM&Aに関連した一時費用などで販管費が増加したもよう。粗利益率は前年並みの水準を支持しているようだが、ドル・円相場の高止まりによる今後の影響などを警戒する見方も続いているもよう。なお、前月に落ち込んだ直轄エリアの既存店出荷は前年比プラスに回復。

＜3853＞ アステリア 2332 -78大幅反落。6月12日にも予定される史上最大のIPO「スペースX」への出資企業として、足元で関心が強まってきているものの、本日は、先週末発表の定款の一部変更なども材料視されたもよう。ロボットに関する製品、部品、関連機器の開発、輸入、輸出とその販売、衛星通信を使用した情報サービスなどが追加された。ただ、株価上昇ペースが速かっただけに、取引終盤にかけては利益確定売りが次第に増加する展開となった。

＜1605＞ INPEX 3658 -181大幅続落。20日まで100ドル台を上回っていたNY原油先物相場は、本日の時間外取引で一時92ドル台割れ水準にまで下落しており、原油高メリット銘柄と位置付けられる同社株の弱材料につながる。トランプ米大統領は23日に、イランとの戦闘終結を巡る合意について、内容の大部分について交渉が終わり、「まもなく発表されるだろう」との認識を示した。中東情勢が改善に向かうとの見方につながっている。

＜429A＞ テクセンド 4690 +625急騰。野村證券では投資判断「バイ」を継続して、目標株価は4000円から5200円に引き上げている。27年からEUVマスク販売が拡大することが確認されたことで業績予想を上方修正しているもよう。中期成長率の高まり、中国向け構成比低下による競争激化リスクの低下などでバリュエーションも引き上げ。外販フォトマスク市場で安定供給できる強みやEUVフォトマスクの需要拡大は株価に織り込まれていないと判断。《YY》