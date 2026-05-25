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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:51JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、空運業、ガラス・土石製品、建設業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか小売業、倉庫・運輸関連業、海運業、証券業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 7,150.43 ／ 7.57
2. 電気機器 ／ 8,418.06 ／ 3.99
3. 空運業 ／ 226.35 ／ 3.85
4. ガラス・土石製品 ／ 2,613.3 ／ 3.38
5. 建設業 ／ 2,700.87 ／ 2.79
6. ゴム製品 ／ 5,414.44 ／ 2.64
7. 金属製品 ／ 1,950.21 ／ 2.60
8. 繊維業 ／ 941.23 ／ 2.53
9. 化学工業 ／ 3,179.41 ／ 1.74
10. 輸送用機器 ／ 4,747.52 ／ 1.70
11. 機械 ／ 5,014.3 ／ 1.63
12. 不動産業 ／ 2,531.47 ／ 1.45
13. 水産・農林業 ／ 744.04 ／ 0.75
14. 情報・通信業 ／ 8,209.85 ／ 0.67
15. その他金融業 ／ 1,536.45 ／ 0.48
16. 電力・ガス業 ／ 674.82 ／ 0.42
17. 鉄鋼 ／ 722.77 ／ 0.39
18. 医薬品 ／ 3,935.35 ／ 0.21
19. 精密機器 ／ 14,339.5 ／ 0.10
20. その他製品 ／ 5,612.87 ／ -0.05
21. 食料品 ／ 2,697.52 ／ -0.31
22. 保険業 ／ 3,599.27 ／ -0.32
23. 銀行業 ／ 650.88 ／ -0.41
24. 卸売業 ／ 6,146.37 ／ -0.43
25. パルプ・紙 ／ 625.37 ／ -0.55
26. 陸運業 ／ 2,199.02 ／ -0.63
27. サービス業 ／ 3,239. ／ -0.82
28. 石油・石炭製品 ／ 2,749.45 ／ -0.91
29. 証券業 ／ 829.32 ／ -0.96
30. 海運業 ／ 2,003.26 ／ -1.15
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,706.77 ／ -1.33
32. 小売業 ／ 2,193.75 ／ -1.95
33. 鉱業 ／ 1,071.51 ／ -4.28《CS》
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