*13:09JST プリモグローバルホールディングス---「LAZARE DIAMOND」より新作マリッジリングが登場

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は21日、運営するダイヤモンドジュエリーブランド「LAZARE DIAMOND」において、新作マリッジリング「GCT」「TRANSIT」を2026年5月より全国発売することを発表した。

「LAZARE DIAMOND」は、100年以上の歴史をもつニューヨーク発祥のダイヤモンドジュエリーブランドであり、その七色に輝く高品質なダイヤモンドは「The World's Most Beautiful Diamond」とも称される。

今回のコレクションは、ニューヨークの象徴であるグランドセントラルターミナルから着想した「時」と「旅」をモチーフとしたデザインを採用しており、「LAZARE DIAMOND」のブランド価値の向上と商品ラインアップの拡充を目的として開発したもの。

最新鋭の鍛造技術と精密加工に加え、クラフトマンによる緻密な手仕事を掛け合わせることで、立体的な造形と繊細なディテールの両立を図るとともに、複数のデザインバリエーションの提供により、顧客の多様なニーズに対応し、満足度向上につなげていく。《KT》