*11:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:村田製、クオンタムS、日ケミコンなど

＜6981＞ 村田製 8036 +906

大幅続伸。本日の株式市場ではMLCC関連銘柄が一斉に人気化する状況となっている。AIデータセンターの急速な拡大が、MLCCの需要を劇的に増大させるとの見方が広がっているもよう。MLCCでは同社や太陽誘電など国内企業が多くの世界シェアを占めており、需要増や価格上昇の恩恵が期待できるとの見方に。太陽誘電も急伸、堺化学や日本化学工業なども関連銘柄として人気化しているようだ。

＜2338＞ クオンタムS 156 カ -

ストップ高買い気配。これまで調査・検討を進めてきたAIインフラストラクチャ関連事業について、27年2月期より本格的に推進していくことを決定したと発表。現在、GPU設備、データセンター利用、運営体制及び資金調達等について、外部資金及び戦略パートナーの活用を前提として検討を進めているようだ。GPUについては、エヌビディア製GPUなど高性能GPUを中心に導入検討と。今後の展開期待を先取りする動きに。

＜6908＞ イリソ電子 3175 -215

大幅反落。26年3月期配当金の減配を発表している。設立60周年記念配当40円を含め、年間150円配当を計画していたが、25年3月期水準の100円に引き下げるとしている。海外子会社において不適切な金銭の交付などの疑いが発覚し、第三者委員会を設置して現在調査を進めている状況だが、現時点で影響額を見通すことが難しいことを配当金引き下げの要因としている。

＜6506＞ 安川電 7444 +392

大幅続伸。30年2月期を最終年度とする4年間の中期経営計画を発表している。営業利益目標は1000億円で26年2月期の実績比で2.1倍の水準となる。フィジカルAIに注力、成長市場を取り込んでいく計画。同事業の意欲的な営業利益率見通しなどポジティブと捉えられているもよう。なお、30年2月期営業利益の市場予想は960億円程度であったもよう。なお、6月1日に説明会を開催するようだ。

＜6997＞ 日ケミコン 4065 +700

ストップ高。野村證券では投資判断「ニュートラル」を継続し、目標株価を1180円から3570円に引き上げている。大幅に希薄化する懸念があったA種株を償還し、D種株とC種株に借り換えることが決まったため、希薄化リスクが大幅に低下したとしている。また、AIサーバーと産機向けアルミ電解コンデンサ売上予想を引き上げ、26年3月期の115億円から27年3月期は205億円に拡大を見込んでいるようだ。

＜4417＞ グローバルセキュ 3300 +40

続伸。22日の取引終了後に、取得し得る株式の総数100,000株(自己株式を除く発行済株式総数の0.66 %)、取得価額の総額2億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年5月25日～26年6月30日。自社株買いを実施する理由は、資本効率の向上を通じて、株主への利益還元を図るためとしている。

＜4259＞ エクサウィザーズ 1271 +4

続伸、年初来高値更新。MS&ADグループと合弁会社を設立することを発表し、好感されている。同社が長年培ってきた金融業務におけるAI利活用の知見及び最先端のAI・生成AI技術と、MS&ADグループが有する保険事業の深い業務知見及び豊富なデータ資産を融合させることにより、損害保険領域におけるAIソリューションの共創、将来的な内製化に向けたAI開発環境及び社内ガバナンスの構築、AIプロフェッショナル人財の育成支援などの目的達成を目指し、今回の合弁会社を設立することとした。

＜4493＞ サイバーセキュリ 1691 +69

大幅続伸。22日の取引終了後に、取得し得る株式の総数250,000株(自己株式を除く発行済株式総数の2.43%)、取得価額の総額4.5億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年5月25日～26年7月31日。自社株買いを実施する理由は、今後の経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするためとしている。《YY》