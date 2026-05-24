データセクションが上場来高値更新、生成AI特需で需給相場加速

22日、データセクションが前日比700円高の4,800円まで買われ、ストップ高比例配分となった。上場来高値である4,320円を完全に上抜け、生成AI特需を背景に青天井の様相を呈している。

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5月15日の決算開示によれば、今期の営業利益が前期比で約7倍に拡大し、1株当たり純利益が179円から231円となる見通しが示されており、このバリュエーションの劇変が強烈な買い材料となった。

市場の熱狂は商いの規模にも鮮明に表れている。22日の出来高は512万株、売買代金は約232億円に達した。

過去の上値抵抗線を突破したことで、短期資金から実需筋まで広範な投資資金が流入し、需給が極めて引き締まっている状態だ。現在の株価水準が同業他社と比較して割安であるとの市場観測もあり、テーマ性と業績変化率の双方が買いを誘発している。

■需給と市場心理が交錯する今後の展開

目先の株価形成においては、空売りの買い戻しを巻き込んだ上昇モメンタムが働いていることが見て取れる。22日の大商いと年初来高値更新という強い値動きを根拠に、節目に向けた踏み上げが起きている可能性が高い。この強気な勢いが持続するかは、日々の信用取引における売残と買残の増減動向を注視する必要がある。

さらに、同社が展開する独自アルゴリズムシステムに関する評価の高まりも、市場の深層心理に作用していることが示唆される。単なるデータセンター運営にとどまらず、ソフトウェア層の提供による高収益モデルへの期待が根拠となっている。

実際の業績寄与は今後の成約状況に依存するため、主要な提携先との合意内容の更新などから進捗を確認したい。

今後上方向への推移が続く条件としては、5,000円という心理的な大台を明確に突破し、需給の青天井圏に突入して新たな買い資金を継続的に呼び込むことが挙げられる。

逆に下方向へ向かう条件としては、短期間での急騰によるテクニカル的な過熱感が強く意識され、達成感からの利益確定売りや逆張り目的の空売りが優勢となって、急落リスクが顕在化する展開が想定される。（記事：インベストメディアワークス・記事一覧を見る）