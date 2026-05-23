*14:19JST ユーロ週間見通し：伸び悩みか、域内景況感悪化と為替介入への警戒感で

■下落、米国金利の先高観強まる

今週のユーロ・ドルは弱含み。米国金利の先高観が強まり、リスク選好的なユーロ売り・米ドル買いが観測された。欧州中央銀行（ECB）による早期利上げを想定したユーロ買いは週前半で一巡し、その後はユーロ圏経済の停滞を警戒したユーロ売りが優勢となった。取引レンジ：1.1576ドル－1.1662ドル。

■伸び悩みか、域内経済の不透明感やドル買いが下押し

来週のユーロ・ドルは弱含みか。欧州中央銀行（ECB）による早期利上げの可能性が浮上しているものの、ユーロ圏の景況感は悪化しつつある。一方、米インフレ加速で連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ観測が広がっており、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ売り・ドル買いは続く可能性がある

予想レンジ：1.1500ドル-1.1700ドル

■やや強含み、ECBによる早期利上げの可能性残る

今週のユーロ・円はやや強含み。原油高によるユーロ圏経済の悪化が警戒されたが、欧州中央銀行（ECB）による早期利上げの可能性は残されており、ユーロ売り・円買いは縮小。週後半は米ドル・円相場が円安方向に振れた関係でユーロ高・円安の相場展開となった。取引レンジ：184円17銭－185円22銭。

■伸び悩みか、域内景況感悪化と為替介入への警戒感で

来週のユーロ・円は伸び悩みか。欧州中央銀行（ECB）による早期利上げの可能性は消えていないものの、景況感の悪化が警戒されている。一方、米ドル高・円安が進行した場合、日本政府・日本銀行による為替介入が実施される可能性があるため、目先的にユーロ買い・円売りが一段と強まる可能性は低いと予想される。

○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント

・特になし

予想レンジ：183円00銭-186円00銭《FA》