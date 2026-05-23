*14:16JST 日米の注目経済指標：4月米コアPCE価格指数は3月実績を上回る見込み

5月25日－29日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■26日（火）午後11時発表予定

○(米)5月消費者信頼感指数-予想：92.5

参考となる4月実績は92.8。5月についてはエネルギー価格の高止まりが続いていり、インフレ持続も警戒されていることから、4月実績を多少下回る可能性がある。

■28日（木）午後9時30分発表予定

○(米)4月コアPCE価格指数-予想：3月実績は前年比＋3.3％

エネルギー価格の高止まりの影響は3月時点よりも強まる見込み。サービス価格の上昇も予想されており、4月は3月実績をやや上回る可能性がある。

■28日（木）午後9時30分発表予定

○(米)1-3月期国内総生産改定値-予想：前期比年率＋2.0％

参考となる速報値は前期比年率＋2.0％。設備投資と政府支出は拡大したが、外需と個人消費は弱含み。改定値で上方修正される項目は少ないとみられ、速報値と差のない水準となる見込み。

■29日（金）午前8時30分発表予定

○(日)4月失業率-予想：2.7％

参考となる3月実績は2.7％。完全失業者数は8カ月連続で増加。物価高や最低賃金引き上げの影響が出ているようだ。今状況は4月も変わらないとみられており、失業率は横ばいか、0.1pt上昇する可能性がある。

○その他の主な経済指標の発表予定

・26日（火）：（米）3月CS20都市住宅価格指数

・27日（水）：（NZ）NZ準備銀行政策金利発表

・28日（木）：（米）4月耐久財受注、（米）4月新築住宅販売件数

・29日（金）：（日）4月鉱工業生産速報、（独）5月失業率、（加）1-3月期国内総生産、（米）5月シカゴPMI《FA》