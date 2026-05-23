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前日に動いた銘柄 part1太陽誘電、ソフトバンクグループ、フィックスターズなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1太陽誘電、ソフトバンクグループ、フィックスターズなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
REMIX＜3825＞ 221 +25
経産省推進のDR事業における小売電気事業者登録完了。
片倉＜3001＞ 2600 +116
26年12月期純利益予想を上方修正。
日金銭＜6418＞ 980 +70
配当方針の変更と27年3月期配当予想の上方修正・中期経営計画を発表。
朝日放送HD＜9405＞ 845 +65
発行済株式数の2.99％上限の自社株買い発表。
トレードワークス＜3997＞ 320 +22
発行済株式数の1.0％上限の自社株買い発表。
大水＜7538＞ 400 +21
発行済株式数の11.01％、150万株上限の自社株買いと買付け委託を発表。
22日143万5000株取得。
フィックスターズ＜3687＞ 1970 +400
米国では政府が量子コンピュータ関連企業に出資と。
日東紡績＜3110＞ 25310 +3290
AI関連株高でリバウンド強める。
日本電波工業＜6779＞ 2511 +316
AI関連の電子部品株として物色続く。
日本ケミコン＜6997＞ 3365 +442
AIサーバー用途などに最適なアルミ電解コンデンサー開発と。
太陽誘電＜6976＞ 9102 +957
21日にはスモールミーティングを開催。
リガク＜268A＞ 2620 +245
キオクシア関連としてサンディスク上昇も刺激。
日鉄鉱業＜1515＞ 2358 +172
目先の底打ち感も強まりリバウンド期待。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 6757 +718
AI関連株上昇の中でアーム株も急騰。
グロービング＜277A＞ 2576 +233
TOPIX組み入れ需要など先取りの動きか。
日本エム・ディ・エム＜7600＞ 809 +91
TOB思惑などが続く形か。
フジミインコーポレーテッド＜5384＞ 3670 +420
半導体材料の高シェア企業として。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4980 +395
半導体関連の一角として上値追いへ。
KLab＜3656＞ 358 +23
AI関連分野の事業展開に期待か。
住友電気工業＜5802＞ 11820 +1090
独企業から風力発電プロジェクトを受注。
古河電気工業<5801> 53650 +4370
ジェフリーズ証券では目標株価を引き上げ。
TOWA<6315> 2893 +213
AI・半導体株高の流れに乗る。
フルヤ金属<7826> 10080 +650
高値圏での調整一巡感から押し目買い。
川崎重工業<7012> 2971 +127.5
エヌビディアなどとフィジカルAI分野で協業。
フジクラ<5803> 4850 +349
AI関連株が全般上昇で関心向かう。
荏原製作所<6361> 5452 +416
半導体関連株上昇を支援に。
富士電機<6504> 16280 +950
21日にはみずほ証券が目標株価引き上げ。
CKD<6407> 6740 +380
半導体・FA関連として上値追い。
旭ダイヤモンド工業<6140> 1362 +87
半導体・フィジカルAI関連として物色。《CS》
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