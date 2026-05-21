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東証グロ－ス指数は大幅反発、米株高支えに押し目買い優勢
*17:08JST 東証グロ－ス指数は大幅反発、米株高支えに押し目買い優勢
東証グロース市場指数 1017.49 ＋12.50／出来高 3億7313万株／売買代金 2595億円東証グロース市場250指数 796.92 ＋10.67／出来高 1億5124万株／売買代金 2462億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は328、値下がり銘柄数は222、変わらずは39。
前日20日の米株式市場でダウ平均は大幅反発。半導体エヌビディア決算を期待した買いに加え、「対イラン協議が最終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下落、長期金利も大幅低下し、株価の支えとなった。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢で底堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.22％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の海外市場で原油先物価格が下落し、米長期金利が低下したことが安心感となった。さらに、昨日の東証グロース市場指数が4.1％安と大幅に下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、昨日の米市場の取引終了後に米エヌビディアが発表した2-4月期決算が予想を上回ったこともあり、今日の東京市場では東証プライムの人工知能（AI）関連株や半導体関連株が活発に物色され、新興市場にはやや投資資金が流れにくくなる時間帯もあった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は朝方に上昇した後は伸び悩む時間帯があったが、下値を売る動きはなく、概ね底堅く推移した。
個別では、世界最大級の広告インテリジェンス「Browsi」とデータ連携を開始したと発表したインテM＜7072＞、発行済株式数の2.7％上限の自社株買いを発表したTENTIAL＜325A＞、航空機体用部品の加工を行うオノプラント社を子会社化すると発表したAeroEdge＜7409＞、株主優待制度を導入すると発表したエータイ＜369A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、モイ＜5031＞、データセク＜3905＞などが顔を出した。
一方、前日大幅高の反動安となったコージンバイオ＜177A＞、25日線を割り込み見切り売りも出たunerry＜5034＞、前日大幅安の売り地合いが継続したサスメド＜4263＞、25日線を維持できず先高期待が萎んだリファインバスG＜7375＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やトライアル＜141A＞が下落。値下がり率上位には、TORICO＜7138＞、ミンカブ＜4436＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 24| 8| 50.00|
2| 5031|モイ | 437| 80| 22.41|
3| 3905|データセク | 4100| 700| 20.59|
4| 7072|インテＭ | 987| 150| 17.92|
5| 336A|ダイナミクマップ | 999| 129| 14.83|
6| 4175|ｃｏｌｙ | 2044| 238| 13.18|
7| 4588|オンコリス | 2297| 256| 12.54|
8| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 4195| 425| 11.27|
9| 3976|シャノン | 471| 41| 9.53|
10| 325A|ＴＥＮＴＩＡＬ | 3710| 310| 9.12|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 147| -25| -14.53|
2| 4263|サスメド | 662| -106| -13.80|
3| 177A|コージンバイオ | 1295| -188| -12.68|
4| 5034|ｕｎｅｒｒｙ | 2233| -214| -8.75|
5| 4436|ミンカブ | 488| -38| -7.22|
6| 2334|イオレ | 517| -35| -6.34|
7| 462A|ファンディーノ | 512| -33| -6.06|
8| 7707|ＰＳＳ | 249| -16| -6.04|
9| 3628|データＨＲ | 623| -37| -5.61|
10| 7375|リファインバスＧ | 1773| -104| -5.54|《SK》
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