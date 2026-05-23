*00:00JST 【市場反応】米5月ミシガン大消費者信頼感指数確定値は過去最低、期待インフレ率上昇でドル買い強まる

米5月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は44.8と、予想外に速報値48.2から下方修正され過去最低となった。イラン戦争を受け、悲観的な見方が強まった。

連邦準備制度理事会（FRB）が政策決定において重要視している期待インフレを判断するうえで注目の同指数の1年期待インフレ率確定値は4.8％と、予想外に速報値4.6％から上方修正され、来年8月来で最高となった。また、同指数5－10年期待インフレ率確定値は3.9％と、速報値3.4％から予想外に上方修正され、昨年10月来で最高。

期待インフレ率の上昇で、米国債相場は反落。10年債利回りは4.58％まで上昇した。ドル買いが強まり、ドル・円は159円18銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1618ドルから1.1588ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3463ドルの高値から1.3418ドルまで反落した。

【経済指標】

・米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：44.8（予想：48.2、速報値：48.2）

・米・5月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値：4.8％（予想：4.6％、速報値：4.6％）

・米・5月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確定値：3.9％（予想：3.4％、速報値：3.4％）《KY》