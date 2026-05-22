*18:12JST 22日の香港市場概況：ハンセン指数は反発

22日の香港市場では、主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比219.51ポイント（0.86％）高の25606.03ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は、75.55ポイント（0.89％）高の8550.87ポイントと反発した。

ハンセン指数の構成銘柄では上昇が50、下落が38、変わらずが2で過半数の銘柄が上昇。中国当局の産業支援スタンスも意識された。ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（PC）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：992/HK）が19.8％高、光学部品OEMメーカーの舜宇光学科技（2382/HK）が6.8％高と上げが目立った。レノボに関しては、通期決算の38.1％増益と配当の増額方針が好感されている。

セクター別では、半導体が高い。ASMPT（522/HK）が5.6％高、兆易創新科技集団（3986/HK）が12.92％、上海壁仞科技（6082/HK）が2.1％高など。ロボット関連の銘柄もしっかりとなった。深セン市優必選科技（9880/HK）が11.4％高、広東華沿機器人（1021/HK）は12.30％高など。自動車関連にも資金が向かっており、禾賽科技（2525/HK）が4.8％高、速騰聚創科技（2498/HK）が3.0％高など。

一方、消費セクターの一角はさえない動きとなった。火鍋の海底撈国際HD（6862/HK）が4.3％安、乳製品の中国蒙牛乳業（2319/HK）は4.1％安で22日の取引を終えている。《AK》