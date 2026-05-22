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ブロードリーフ 株式分割および株式分割にともなう定款の一部変更
記事提供元：フィスコ
*14:55JST ブロードリーフ---株式分割および株式分割にともなう定款の一部変更
ブロードリーフ＜3673＞は20日開催の取締役会で、株式の分割および分割にともなう定款の一部変更を行うことについて決議した。
株式分割は、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、同社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的に実施する。
2026年6月30日を基準とした株主名簿に記載または記録された株主の保有する普通株式を、1株につき2株の割合で分割する。株式分割前の発行済株式総数は97,896,800株、今回の分割により増加する株式数は97,896,800株、株式分割後の発行済株式総数は195,793,600株、株式分割後の発行可能株式総数は640,000,000株となる。
株式分割の基準日公告日は2026年6月15日、基準日は2026年6月30日、効力発生日は2026年7月1日。
今回の株式分割にともない、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、同社定款第6条の発行可能株式総数を320,000,000株から640,000,000株に変更する。定款変更の効力発生日は2026年7月1日。
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はない。なお、今回の株式分割は2026年7月1日を効力発生日としているため、2026年6月30日を基準日とする2026年12月期の中間配当は、株式分割前の株式数を基準に実施する。《KA》
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