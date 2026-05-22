*09:52JST テリロジーホールディングス---2027年03月期配当予想を修正

テリロジーホールディングス＜5133＞は21日、2026年05月14日に公表した2027年3月期の配当予想を修正すると発表した。

株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの期待に応え、同社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、資本コストを意識しながら健全な財務体質を維持することが重要な経営課題であると認識している。こうした方針のもと、これまでの配当実績や今後の業績見通し、財務状況などを総合的に勘案し、株主還元強化に対する姿勢をより明確化する観点から、配当政策を「累進配当」に変更した。これにより、1株当たり毎期0.20円を目安とした増配を実施する方針とした。

2027年03月期の期末配当予想については、前回予想の1株当たり5.00円から0.40円増配し、5.40円へ修正した。年間配当予想も同額の5.40円となる。なお、2026年03月期の年間配当実績は5.20円であり、修正後予想は前期比0.20円の増配となる。《KT》