AI　CROSS、中村学園に生成AI活用支援、安全利用と教育AXを両輪で推進

■サイバーリスクに対応しながら、全学的なAI活用ルールと運用体制を整備

AI CROSS<4476>(東証グロース)は5月21日、学校法人中村学園に対する生成AI活用コンサルティング支援を2026年4月28日から開始したと発表した。教育機関へのサイバー攻撃が増えるなか、生成AIを「安全に使いこなす」体制整備と、AX(AIトランスフォーメーション)推進を一体で支援する。

同支援では、経営層から現場職員まで学園全体を対象に、段階的な研修とアドバイザリーを組み合わせる。守りの面では、AI安全活用リテラシー研修を全2回実施し、生成AIサービス利用に伴うリスク理解や、全学的な知識の標準化を図る。さらに、1時間×15回の壁打ちアドバイザリーで、生成AI利用ガイドライン策定、運用設計、リスク評価などを支援する。

攻めの面では、理事長・学校長などハイレベル層向けの生成AIリテラシー研修に加え、1時間×12回の生成AI壁打ちコンサルを行う。AIエージェント、予測AI、DX全般に対応し、退学率予測や資格取得支援などの予測モデル活用も視野に入れる。約6000名の学生・生徒・園児が在籍する中村学園との協働を通じ、福岡・九州発の教育AXモデル創出を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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