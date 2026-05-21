*18:58JST 電算システムホールディングス---グループ会社電算システムとフィナンシェがWeb3×地域創生で資本業務提携

電算システムホールディングス＜4072＞は20日、グループ会社の電算システムがフィナンシェ（本社：東京都渋谷区）と2026年4月30日に資本業務提携を完了し、ブロックチェーン技術（Web3）を活用した地域創生の推進に向けた取組みを2026年6月より本格的に開始することを発表した。

電算システムとフィナンシェは、トークンコミュニティ基盤やステーブルコイン関連技術などを活用して、地域と支援者が継続的につながる地域共創モデルの展開を目指す。

この提携を通じて、電算システムはデジタルな「トークンコミュニティ経済圏」を起点に、そこから派生する実空間（リアル）での消費活動をつなぐ「リアル経済圏との接続」を目指す。このビジョンのもと、フィナンシェと共に、Web3の社会実装を推進し、（1）デジタルとリアル経済圏を繋ぐ個人向け「ステーブルコイン決済」の社会実装、（2）活動を可視化し、熱量を資産に変える「貢献証明（Proof of Contribution）」の実装という新たなムーブメントを創出する。《NH》