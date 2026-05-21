*13:53JST 日経平均は2155円高、引き続き買い戻しや押し目買い活発

日経平均は2155円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、情報・通信業、電気機器、非鉄金属、ガラス土石製品、その他金融業が値上がり率上位、鉱業、保険業、海運業、小売業その他製品が値下がり率上位となっている。

日経平均は高値圏で推移している。日経平均は昨日までの5日続落で3,400円を超す下げとなったことから、前場に引き続き買い戻しや押し目待ちの買いが入りやすいようだ。一方、トランプ米大統領がイランとの交渉が「最終段階」にあると語ったことが株高につながっているが、トランプ氏の発言は二転三転することが多く、イラン情勢の先行き不透明感が完全には払しょくできず、上値追いには慎重な向きもある。《SK》