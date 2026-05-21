*08:40JST 5/21

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（50009.35、+645.47）

・ナスダック総合指数は上昇（26270.36、+399.65）

・SOX指数は上昇（11813.29、+507.79）

・シカゴ日経225先物は上昇（61525、+1825）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（59804.41、-746.18）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（98.26、-5.89）

・ドル円相場（158.80-90）

・4月貿易収支

・4月輸出・輸入

・3月コア機械受注

・対外・対内証券投資(先週)

・5月製造業・サービス業・総合PMI

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・小枝日銀審議委員が講演

・4月首都圏新築分譲マンション

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・5月米国製造業・サービス業・総合PMI速報値

・5月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・4月米国住宅着工・建設許可件数

・5月ユーロ圏製造業・サービス業・総合PMI

・3月ユーロ圏経常収支

・5月ユーロ圏消費者信頼感指数

・5月英国製造業・サービス業・総合PMI

・4月ニュージーランド貿易収支

・4月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・4月豪州失業率

・5月インド製造業・サービス業・総合PMI速報

・5月ドイツ製造業・サービス業・総合PMI

・イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会のテイラー委員が講演《YY》