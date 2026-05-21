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5/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 5/21
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（50009.35、+645.47）
・ナスダック総合指数は上昇（26270.36、+399.65）
・SOX指数は上昇（11813.29、+507.79）
・シカゴ日経225先物は上昇（61525、+1825）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（59804.41、-746.18）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（98.26、-5.89）
・ドル円相場（158.80-90）
・4月貿易収支
・4月輸出・輸入
・3月コア機械受注
・対外・対内証券投資(先週)
・5月製造業・サービス業・総合PMI
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・小枝日銀審議委員が講演
・4月首都圏新築分譲マンション
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・5月米国製造業・サービス業・総合PMI速報値
・5月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・4月米国住宅着工・建設許可件数
・5月ユーロ圏製造業・サービス業・総合PMI
・3月ユーロ圏経常収支
・5月ユーロ圏消費者信頼感指数
・5月英国製造業・サービス業・総合PMI
・4月ニュージーランド貿易収支
・4月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・4月豪州失業率
・5月インド製造業・サービス業・総合PMI速報
・5月ドイツ製造業・サービス業・総合PMI
・イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会のテイラー委員が講演《YY》
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