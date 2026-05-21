メガチップス、SiTime社株式売却益480億円を計上へ、27年3月期純利益予想を上方修正

■売却益は前回見込みの370億円を上回る約480億円、1株利益も2205円74銭に修正

メガチップス<6875>(東証プライム)は5月20日、投資有価証券として保有するSiTime Corporation株式40万株の売却完了と、2027年3月期通期連結業績予想の修正を発表した。売却は2026年5月に実施し、連結決算および個別決算で約480億円の投資有価証券売却益を特別利益として計上する予定である。

同社は5月14日時点で、同株式の一部売却に伴う投資有価証券売却益を370億円と見込んでいたが、売却結果が前回見込みを上回った。このため、2027年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益予想を270億円から330億円へ60億円引き上げた。

売上高420億円、営業利益25億円、経常利益20億円の予想は据え置く。1株当たり当期純利益は1804円70銭から2205円74銭へ修正し、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高水準となる見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

