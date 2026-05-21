日本エコシステム、福岡証券取引所本則市場への重複上場承認

■東証スタンダード・名証メイン・札証本則に続き、福証本則市場にも上場へ

日本エコシステム<9249>(東証スタンダード・名証メイン・札証本則)は5月20日、福岡証券取引所本則市場への重複上場が承認されたと発表した。上場予定日は2026年5月27日(水曜日)。同社は現在、東京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所メイン市場、札幌証券取引所本則市場に上場しており、今回の承認により4市場への重複上場となる。

新たに上場承認された市場は福岡証券取引所本則市場。同社グループは、九州エリアにおける認知度向上とステークホルダーとの関係強化を目的に、福岡証券取引所への上場を決定した。

同社は同地域でのさまざまな企業との取引拡充や人材採用の強化、M&Aによる事業拡大に取り組む方針。あわせて、IR活動の充実を通じて企業価値の向上を図るとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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