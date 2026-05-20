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東証グロース市場250指数先物概況：金利高懸念とエヌビディア決算発表前の売りで急反落
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：金利高懸念とエヌビディア決算発表前の売りで急反落
5月20日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比42pt安の770pt。なお、高値は811pt、安値は770pt、日中取引高は3879枚。前日19日の米国市場のダウ平均は反落。戦争終了に向けた対イラン協議が難航し、攻撃再開への懸念も根強く、寄り付き後、下落。ホルムズ海峡封鎖長期化懸念により原油価格の高止まりで、インフレ懸念も高まり、長期金利の上昇も嫌気され、相場は一段安となった。終日軟調推移が続き、終盤にかけても戻り鈍く、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt安の808ptからスタートした。米国の株安と長期金利の上昇を受けて、朝方から売りが優勢の展開。日本においても長期金利が高止まりする中、米政府が日銀による利上げを望む可能性を示唆したと伝わったことから、金利の先高観が強まり、新興市場にも売りが広がった。日本市場全体での年初来安値更新銘柄は642まで拡大し投資家心理が悪化する中で、米半導体エヌビディアの決算発表を前に、ポジション調整の売りが加速。引けにかけて下げ幅を拡大し、大幅反落となる770ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、パワーエックス＜485A＞やインテグラル＜5842＞などが下落した。《SK》
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