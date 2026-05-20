UBE、伊勢化、魁力屋など／本日の注目個別銘柄



＜4208＞ UBE 2890.5 +500ストップ高。13日発表の決算では、27年3月期の配当見通しを未定としていたが、前日の経営概況説明会で新たな配当方針を公表、つれて、年間配当金を160円にすると発表した。前期比では50円の増配に。これまで配当方針はDOE2.5％以上としていたが、資本効率の改善及び株主還元の充実に向け見直しの結果、DOE水準を3.5％以上へ引き上げるとともに、計画進捗を踏まえ早期に4.0％への引き上げを目指す。

＜4107＞ 伊勢化 4425 +215大幅反発。政府は自衛隊の基地や駐屯地において、ペロブスカイト太陽電池を導入する実証実験に着手すると報じられた。26年夏から沖縄県で始め、全国での導入を目指すとされている。政府施設での需要を確保し、開発や普及のスピードアップにつなげるようだ。また、ペロブスカイト太陽電池の普及に向け、主要メーカー5社が業界団体を設立したなどとも伝わっている。同電池の関連銘柄とされる同社への期待感が高まっている。

＜5891＞ 魁力屋 1505 +177急伸。株主優待制度を拡充すると前日に発表している。6月末、12月末に100株以上保有している株主が対象。これまでは一律1000円相当の優待券を進呈していたが、今後は2000円相当の優待券に変更。また、300株以上500株未満の株主には4000円相当、500株以上の株主には6000円相当の優待券を進呈するとし、保有株式数に応じて優待価値を向上させる方向へ。

＜5363＞ TYK 626 -48大幅反落。前日に26年3月期決算を発表、営業利益は34.4億円で前期比23.6％減となり、従来予想の36億円をやや下振れ。27年3月期は35.5億円で同3.0％増を見込む。一方、前期末配当金は従来計画の10.6円から16円に増額、27年3月期年間配当金は前期比5.3円増の30.6円を計画。配当水準引き上げをポジティブ視もできるが、前日は決算発表前に思惑から急騰しており、その反動が強まる形に。

＜7946＞ 光陽社 435 +80ストップ高。前日に26年3月期の決算を発表、営業利益は1億円で前期比69.3％増となり、従来予想の0.7億円を上振れ着地。カーボンオフセット関連の売上が好調だったもよう。年間配当金も従来計画の7.2円から10円に引き上げている。27年3月期営業利益は1.1億円で同7.4％増の見通し、年間配当金も1円の増配を計画している。なお、同社は10月以降名証単独上場となる予定。

＜5194＞ 相模ゴム 650 -23大幅続落。前日に26年3月期決算を発表、営業利益は1.8億円で前期0.3億円の赤字からは黒字転換を果たす。ただ、第3四半期累計では1.9億円の黒字で、1-3月期は営業赤字に転じる形に。従来計画は2.4億円だった。27年3月期は3.8億円で同2.1倍と大幅増益を見込む。しかし、純利益は0.6億円で同78.7％減と大幅減益の見通し。為替差益の一巡、並びに、固定資産売却益の一巡などを想定とみられる。

＜6103＞ オークマ 4055 -450急落。前日に中期計画を公表。29年3月期売上高2700億円、営業利益11％（297億円）以上などを掲げた。24年3月期の営業利益水準は254億円であったことから、やや物足りなさが意識された。ROE目標も8％以上の水準にとどまっている。会社側では29年3月期までを先行投資フェーズと捉えており、それ以降を回収フェーズと位置付けている。当面の利益成長は限定的にとどまる可能性がマイナス視される。

＜6525＞ KOKUSAI 6252 -348大幅続落。主要株主であるKKR HKEが保有株を、証券会社を通じて売却する連絡があったと発表している。議決権割合10.57％に当たる2469万2000株を売却予定。証券会社は株式取得後に機関投資家に転売することとなり、短期的な需給の悪化も意識される状況とみられる。将来的な需給懸念は大きく後退することになるものの、半導体関連株の動きが鈍くなっている中で、短期的な需給悪化を警戒する動きが優勢。

＜6273＞ SMC 64820 -2300大幅反落。大和証券では投資判断を「2」から「3」に、目標株価も88000円から60000円に引き下げた。M&A戦略の意識などから、ROE目標やキャッシュアロケーションに関する考え方など予定されていた財務戦略の開示は見送られており、ネガティブ視された。大幅な取締役体制の変更も考慮すると近い将来の新たな変化を期待するのも難しいと感じており、株式市場との対話進展がなければ投資魅力は上がりにくいと。

＜3405＞ クラレ 1582.5 -28.5急反落。UBS証券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価は1600円としている。ポバール樹脂やPVBフィルムの収益性低下は一時的なものと予想していたが、需要回復の遅れや原材料価格上昇に伴うスプレッド悪化懸念の増大を背景に見方を変更、26年12月期営業利益は883億円予想から595億円に修正、会社計画700億円達成は難しいとみているようだ。《AT》