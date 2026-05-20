後場の日経平均は1103円安でスタート、ソフトバンクGやサンリオなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;59447.33;-1103.26TOPIX;3770.20;-80.47



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比1103.26円安の59447.33円と、前引け（59764.16円）から下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は59350円-59800円のレンジで弱含み。ドル・円は1ドル＝158.80-90円と午前9時頃から20銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で推移し0.4％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は下げて始まった後も軟調で0.5％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べ売りが先行して始まった。日本時間の明日早朝に米エヌビディアが2-4月期決算を発表することから、これを見極めたいとして、積極的な買いは限定的となっているもよう。一方、日経平均は昨日までの4日続落で2700円超下落しており、下値では買いが入りやすいようだ。

セクターでは、建設業、非鉄金属、機械が下落率上位となっている一方、その他金融業、小売業、鉱業が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、三菱電＜6503＞、サンリオ＜8136＞、東京電力HD＜9501＞、KOKUSAI＜6525＞、丸紅＜8002＞、ファナック＜6954＞、SMC＜6273＞、住友鉱＜5713＞が下落。一方、FIG＜4392＞、UBE＜4208＞、古河電工＜5801＞、SUMCO＜3436＞、オリックス＜8591＞、キオクシアHD＜285A＞、ファーストリテ＜9983＞、ゆうちょ銀行＜7182＞、イビデン＜4062＞、アドバンテスト＜6857＞が上昇している。《CS》