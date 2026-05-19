*18:25JST 三和ホールディングス---配当方針変更と70周年記念配当を実施

三和ホールディングス＜5929＞は14日、配当方針の変更および創立70周年記念配当の実施を決議したと発表した。

従来はDOE(自己資本配当率)8％を目安としていたが、2027年3月期の中間配当(第2四半期末)から、算定基準を自己資本ベースから株主資本ベースへ変更し、DOE(株主資本配当率)10％を目安とする方針へ引き上げる。

同社は、財務の安定性と資本効率のバランスを重視し、持続的成長に向けた投資と株主還元の最適な資金配分を基本方針としている。今回の変更では、市場価格変動の影響を受けにくく、実態に即した指標とすることを目的に、DOEの算定基準を見直した。変更後のDOEは「年間配当総額÷連結株主資本×100」で算出する。

また、2026年4月10日に創立70周年を迎えたことを受け、2027年3月期に1株当たり14円の記念配当を実施する。内訳は第2四半期末7円、期末7円となる予定。これにより、2027年3月期の配当予想は、第2四半期末73円、期末73円、年間146円となる見通しで、普通配当66円に各7円の記念配当を加算する。

さらに、今後の配当については、財務の安定性や資本効率とのバランスを考慮したうえで、年間配当146円を下限の目安として、業績や経営環境に応じた追加還元も検討するとしている。《KA》