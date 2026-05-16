*07:57JST 米国株式市場は反落、米中首脳会談の失望感やインフレ懸念

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

MAY15

Ｏ 63095（ドル建て）

Ｈ 63305

Ｌ 61020

Ｃ 61840 大証比-1205（イブニング比+140）

Vol 5875



MAY15

Ｏ 63010（円建て）

Ｈ 63280

Ｌ 60995

Ｃ 61825 大証比-1220（イブニング比+125）

Vol 25654

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.78円換算）で、東京エレク＜8031＞、リクル

ートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2445 -35.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.14 0.09 5668 4

5

8035 (TOELY) 住友商事 47.61 -0.31 7560 5

0

6758 (SONY.N) TDK 19.00 -0.59 3017 2

4

9432 (NTTYY) KDDI 17.10 0.35 2715 -

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.02 946 1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.46 0.71 4836 2

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.80 -0.70 5653 -9

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.09 4894 18

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.50 -1.21 7145 4

0

8001 (ITOCY) 丸紅 36.21 -338.47 575 -528

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.69 -0.17 6899 -1

3

8031 (MITSY) 東京エレク 160.48 -1.42 50962 67

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8733 90

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.23 -0.03 2577

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.36 -0.19 2337 3.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.01 0.05 1033 -102

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.20 0.10 1545 5.

5

7267 (HMC.N) スズキ 46.39 -2.17 1841 -2.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.83 0.10 6297 -

4

6902 (DNZOY) ファナック 26.29 0.77 8349 12

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.04 -0.52 7952 1

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.61 0.07 2161

0

8411 (MFG.N) オリックス 36.65 -0.30 5819 4

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 16.00 0.12 25405 3

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.61 -0.02 5275 -

2

7741 (HOCPY) キヤノン 26.78 0.00 4252 2

1

6503 (MIELY) 三菱電機 81.11 -0.62 6439 2

3

6981 (MRAAY) 日東電工 18.74 -0.48 2976 17.

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.16 0.35 7088 -6

3

6273 (SMCAY) SMC 21.48 -3.39 68212 33

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 0.08 377

2

6146 (DSCSY) ディスコ 41.40 -3.40 65735 83

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.68 0.00 1855 -7.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 36.97 -0.39 5870 2

1

6702 (FJTSY) 富士通 20.44 -0.27 3245 2

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 123.71 12.11 19643 -78

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.65 -0.18 3382 -

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.88 0.82 2045 8

8

8002 (MARUY) 三井物産 775.62 -2.51 6158 5

2

6723 (RNECY) ルネサス 11.66 -0.62 3703 5

6

6954 (FANUY) 京セラ 18.46 -0.24 2931 4

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.43 1.39 1622

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.14 -1.20 4151 1

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.04 -0.80 6516 3

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.80 -0.36 3112

2

6594 (NJDCY) 日本電産 4.15 0.06 2636 6

3

6857 (ATEYY) シスメックス 8.38 0.26 1331 -

4

4543 (TRUMY) テルモ 12.68 0.50 2013 9

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.48 0.05 1505 22.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.78円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5081 849 20.0

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8733 908 11.6

0

4543 (TRUMY) テルモ 12.68 2013 91 4.7

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.88 2045 88 4.5

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4894 189 4.0

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 123.71 19643 -782 -3.8

3

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2434 -88.5 -3.5

1

4523 (ESAIY) Eisai Co 7.18 4560 -163 -3.4

5

「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49526.17 前日比：-537.29

始値：49930.26 高値：49930.26 安値：49503.57

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26225.15 前日比：-410.08

始値：26288.92 高値：26460.76 安値：26097.54

年初来高値：26635.22 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7408.50 前日比：-92.74

始値：7445.11 高値：7454.85 安値：7397.50

年初来高値：7501.24 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.118％ 米10年国債 4.592％

米国株式市場は反落。ダウ平均は537.29ドル安の49526.17ドル、ナスダックは410.0

8ポイント安の26225.14で取引を終了した。

米中首脳会談からサプライズなく失望感が優先し、寄り付き後、上昇。イラン戦争

を巡る合意なく、戦争長期化懸念を受けた原油高、金利先高観もさらなる売り材料

となり、終日軟調に推移した。終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別で

はエネルギー、ソフトウエア・サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下

落。

テクノロジー会社のマイクロソフト（MSFT）は著名投資家のアックマン氏が運営す

るヘッジファンド、パーシングスクウエアによる同社株購入が当局への届け出で明

らかになり、上昇。コーヒーチェ―ンを運営するスターバックス（SBUX）はコスト

削減策の一環で、追加従業員削減計画を発表し、上昇した。ソフトウエアソリュー

ションのフィグマ（FIG）は第1四半期決算の内容が強く、通期の業績見通しを引き

上げ、上昇。

ピザチェーンのパパジョーンズ（PZZA）は、投資会社のアースキャピタルが同社の

非上場化に向けた買収案を提示したとの報道で、上昇。半導体メーカーのエヌビデ

ィア（NVDA）は同社のAI向け半導体「H200」に関する中国企業への販売を巡り不透

明性が依然存続し、下落した。同業アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）や

インテル（INTC）も期待感の後退で売られた。

中国外相は習国家主席が秋に米国を訪問する計画を明らかにした。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》