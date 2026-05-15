後場の日経平均は704円安でスタート、キオクシアHDやフジクラなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;61949.49;-704.56TOPIX;3873.87;-5.40



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比704.56円安の61949.49円と、前引け（61849.81円）からやや下げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は61890円-62190円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝158.50-60円と午前9時頃から10銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海総合指数が取引開始後に下落したがその後は上げに転じ0.1％ほど上昇している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し0.8％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。日経平均は昨日と今日の前場で1400円を超す下げとなったことから、下値では買いが入りやすいようだ。一方、原油価格が強含みで推移しており、投資家心理を慎重にさせている。

セクターでは、非鉄金属、金属製品、化学が下落率上位となっている一方、石油石炭製品、保険業、輸送用機器が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、SMC＜6273＞、SUMCO＜3436＞、フルヤ金属＜7826＞、住友電工＜5802＞、三井金属＜5706＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、スクリーンHD＜7735＞、日東紡＜3110＞が下落。一方、ホンダ＜7267＞、ソシオネクスト＜6526＞、ニトリHD＜9843＞、ソニーG＜6758＞、ファナック＜6954＞、任天堂＜7974＞、KOKUSAI＜6525＞、東京海上＜8766＞、三井E&S＜7003＞、日立＜6501＞が上昇している。《AK》