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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:06JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか不動産業、建設業、機械、その他製品なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、ゴム製品、ガラス・土石製品、輸送用機器なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 735.88 ／ 4.93
2. パルプ・紙 ／ 659.62 ／ 3.02
3. ゴム製品 ／ 5,432.53 ／ 2.54
4. ガラス・土石製品 ／ 2,547.72 ／ 1.58
5. 輸送用機器 ／ 4,705.09 ／ 1.39
6. 化学工業 ／ 3,189.89 ／ 1.19
7. 海運業 ／ 2,077.12 ／ 1.03
8. 鉄鋼 ／ 730.81 ／ 0.80
9. 医薬品 ／ 3,979.88 ／ 0.77
10. 食料品 ／ 2,701.13 ／ 0.53
11. 空運業 ／ 215.9 ／ 0.13
12. 陸運業 ／ 2,224.85 ／ -0.01
13. 鉱業 ／ 1,150.41 ／ -0.02
14. 電力・ガス業 ／ 693.18 ／ -0.07
15. 卸売業 ／ 6,586.52 ／ -0.22
16. 電気機器 ／ 7,877.65 ／ -0.23
17. 保険業 ／ 3,601.98 ／ -0.26
18. 精密機器 ／ 14,186.44 ／ -0.30
19. サービス業 ／ 2,928.34 ／ -0.35
20. 金属製品 ／ 1,958.63 ／ -0.43
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,727.37 ／ -0.68
22. 証券業 ／ 829.42 ／ -0.80
23. 繊維業 ／ 963.97 ／ -0.82
24. 小売業 ／ 2,187.88 ／ -1.16
25. 石油・石炭製品 ／ 2,846.46 ／ -1.17
26. 銀行業 ／ 618.18 ／ -1.47
27. 情報・通信業 ／ 7,616.7 ／ -1.77
28. その他金融業 ／ 1,468.71 ／ -2.38
29. その他製品 ／ 5,586.75 ／ -3.03
30. 機械 ／ 5,174.65 ／ -3.03
31. 建設業 ／ 2,844.2 ／ -4.36
32. 不動産業 ／ 2,656.14 ／ -5.27
33. 非鉄金属 ／ 7,434.79 ／ -9.30《CS》
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