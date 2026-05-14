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日経平均は469円安、企業決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:52JST 日経平均は469円安、企業決算や米経済指標に関心
日経平均は469円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞などがマイナス寄与上位となっており、一方、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、アドバンテスト＜6857＞などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、不動産業、建設業、機械、その他製品が値下がり率上位、水産・農林業、パルプ・紙、ゴム製品、ガラス土石製品、輸送用機器が値上がり率上位となっている。
日経平均は下げ幅を広げている。今日はこの後、キリンHD＜2503＞、ネクソン＜3659＞、楽天グループ＜4755＞、ダイフク＜6383＞、浜松ホトニク＜6965＞、三井住友トラ＜8309＞、カバー＜5253＞、名村造船＜7014＞、三井E&S＜7003＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、4月の米小売売上高、週間の米新規失業保険申請件数、4月の米輸出入物価指数、3月の米企業在庫が発表される。日本時間明朝には、ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁の討論会参加、クック米連邦準備理事会（FRB）理事の講演が予定されている。企業決算では、アプライドマテリアルズが2-4月期決算を発表する。《SK》
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